قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لأول مرة..جامعة قنا تُحقِّق المركز 16 محليا بتصنيف"ليدن" الهولندي البحثي

بيان التصنيفات
بيان التصنيفات
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن إنجاز دولي جديد يُضاف إلى رصيد الجامعة في التصنيفات البحثية المرموقة، وذلك بعد إدراجها لأول مرة في تصنيف "ليدن" الهولندي (CWTS Leiden Ranking – Traditional Edition 2025)، أحد أبرز التصنيفات العالمية المعنية بقياس الأداء البحثي للجامعات

.

وأوضح عكاوي، أن الجامعة حققت إنجازًا متميزًا أيضًا في نسخة التصنيف المفتوحة (Leiden Ranking – Open Edition 2025)، المعتمدة على قاعدة بيانات OpenAlex Database، حيث جاءت في المركز 1745عالميًّا من بين 2800 جامعة حول العالم، وهو ما يعكس المكانة البحثية المتنامية لجامعة قنا على المستويين المحلي والدولي.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن تصنيف "ليدن" يشمل خمس تخصصات علمية رئيسية، هي: العلوم الصحية والطبية، علوم الحياة والأرض، علوم الرياضيات والحاسب، العلوم الفيزيائية والهندسية، العلوم الإنسانية والاجتماعية. وأضاف أن الجامعة حققت نتائج متميزة في هذه التخصصات، مما يعزز مكانتها بين الجامعات المصرية والعربية والإفريقية وجاءت نتيجة تصنيفات الموضوعات كالاتي :

العلوم الصحية والطبية 1400 عالميا و 18 محليا ضمن 26 جامعة مصرية، علوم الحياة والأرض 1361 عالميا و 16 محليا ضمن 20 جامعة مصرية، علوم الرياضيات والحاسب 1506 عالميا و 16 محليا ضمن 25 جامعة مصرية، العلوم الفيزيائية والهندسية 1361 عالميا و 15 محليا ضمن 28 جامعة مصرية.

وأعرب عكاوي، عن اعتزازه بالتوسع المستمر لجامعة قنا في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الأكاديمي عالميًّا، تنفيذًا لاستراتيجيتها التي ترتكز على التميّز البحثي، وجودة النشر العلمي الدولي، ودعم الباحثين، وتشجيع التعاون البحثي.
 

وأضاف رئيس جامعة قنا، بأن 29 جامعة مصرية تم إدراجها ضمن التصنيف إلى جانب 155 جامعة إفريقية و2800  جامعة عالمية، مشيدًا بما تم تحقيقه من تقدم يعكس المكانة المتنامية لجامعة قنا على الساحة البحثية الدولية.

وأفاد الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف "ليدن" الهولندي يُعد من أكثر التصنيفات الأكاديمية دقّة وشفافية عالميًّا، لكونه يعتمد على قواعد البيانات الدولية للبحوث العلمية دون أي تدخل من الجامعات في تقديم بيانات ذاتية، مما يضمن الموضوعية والمصداقية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بأن التصنيف يقيس أداء الجامعات وفق معايير ببليومترية دقيقة تشمل حجم وجودة الإنتاج العلمي، والتعاون الدولي، وعدد الاستشهادات البحثية، مما يجعله أحد التصنيفات موثوقية في تقييم الأداء البحثي العالمي.


قنا جامعة قنا ليدن جامعة مصرية التصنيفات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. الهرم الرابع يفتح أبوابه للعالم

كريستيانو جونيور

ظهور الوريث.. نجم يخطف الأضواء من كريستيانو جونيور| ما القصة؟

كسوف الشمس

لماذا تصيح الطيور بعد كسوف الشمس الكلي.. دراسة جديدة تكشف

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد