لأول مرة..جامعة قنا تُحقِّق المركز 16 محليا بتصنيف"ليدن" الهولندي البحثي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن إنجاز دولي جديد يُضاف إلى رصيد الجامعة في التصنيفات البحثية المرموقة، وذلك بعد إدراجها لأول مرة في تصنيف "ليدن" الهولندي (CWTS Leiden Ranking – Traditional Edition 2025)، أحد أبرز التصنيفات العالمية المعنية بقياس الأداء البحثي للجامعات

.

وأوضح عكاوي، أن الجامعة حققت إنجازًا متميزًا أيضًا في نسخة التصنيف المفتوحة (Leiden Ranking – Open Edition 2025)، المعتمدة على قاعدة بيانات OpenAlex Database، حيث جاءت في المركز 1745عالميًّا من بين 2800 جامعة حول العالم، وهو ما يعكس المكانة البحثية المتنامية لجامعة قنا على المستويين المحلي والدولي.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن تصنيف "ليدن" يشمل خمس تخصصات علمية رئيسية، هي: العلوم الصحية والطبية، علوم الحياة والأرض، علوم الرياضيات والحاسب، العلوم الفيزيائية والهندسية، العلوم الإنسانية والاجتماعية. وأضاف أن الجامعة حققت نتائج متميزة في هذه التخصصات، مما يعزز مكانتها بين الجامعات المصرية والعربية والإفريقية وجاءت نتيجة تصنيفات الموضوعات كالاتي :

العلوم الصحية والطبية 1400 عالميا و 18 محليا ضمن 26 جامعة مصرية، علوم الحياة والأرض 1361 عالميا و 16 محليا ضمن 20 جامعة مصرية، علوم الرياضيات والحاسب 1506 عالميا و 16 محليا ضمن 25 جامعة مصرية، العلوم الفيزيائية والهندسية 1361 عالميا و 15 محليا ضمن 28 جامعة مصرية.

وأعرب عكاوي، عن اعتزازه بالتوسع المستمر لجامعة قنا في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الأكاديمي عالميًّا، تنفيذًا لاستراتيجيتها التي ترتكز على التميّز البحثي، وجودة النشر العلمي الدولي، ودعم الباحثين، وتشجيع التعاون البحثي.



وأضاف رئيس جامعة قنا، بأن 29 جامعة مصرية تم إدراجها ضمن التصنيف إلى جانب 155 جامعة إفريقية و2800 جامعة عالمية، مشيدًا بما تم تحقيقه من تقدم يعكس المكانة المتنامية لجامعة قنا على الساحة البحثية الدولية.

وأفاد الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف "ليدن" الهولندي يُعد من أكثر التصنيفات الأكاديمية دقّة وشفافية عالميًّا، لكونه يعتمد على قواعد البيانات الدولية للبحوث العلمية دون أي تدخل من الجامعات في تقديم بيانات ذاتية، مما يضمن الموضوعية والمصداقية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بأن التصنيف يقيس أداء الجامعات وفق معايير ببليومترية دقيقة تشمل حجم وجودة الإنتاج العلمي، والتعاون الدولي، وعدد الاستشهادات البحثية، مما يجعله أحد التصنيفات موثوقية في تقييم الأداء البحثي العالمي.



