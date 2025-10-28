قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مسارح للجريمة وحراسة مشددة .. تفاصيل معاينة النيابة في قـ.ـتل سيدة الهرم وأطفالها| خاص
فقرات موسيقية وعروض فنية| أثري يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف الكبير: 40 رئيسا وملكا.. و400 قناة ومحطة دولية تذيع الحدث
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
محافظات

محافظ قنا يكرم طالبا فائزا بالمركز الثالث عالميا في تصميم المواقع الإلكترونية بماليزيا

يوسف رجب

كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الطالب مروان تامر محمد، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية بنين "الحديثة سابقا" بقنا، الحاصل على المركز الثالث عالميًا في تصميم المواقع الإلكترونية، ضمن فعاليات المنتدى الأفرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا AAFFIAT، الذي أُقيم بدولة ماليزيا.
 

جرى تكريم الطالب الفائز بديوان عام محافظة قنا، بحضور هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأسرة الطالب.

وأعرب محافظ قنا، خلال التكريم عن فخره واعتزازه بالإنجاز المشرف الذي حققه الطالب مروان، مؤكداً أن هذا النجاح يجسد الصورة المشرقة لأبناء قنا الذين يثبتون تفوقهم في مختلف المحافل الدولية، ويرفعون اسم مصر عاليا في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

وأضاف عبدالحليم، بأن الدولة تولي اهتمامًا خاصا بالطلاب الموهوبين والمبتكرين، مشددا على استمرار دعم المحافظة الكامل لهم، لتطوير مهاراتهم الرقمية وتعزيز قدراتهم الإبداعية، في إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب وبناء جيل قادر على التعامل مع أدوات العصر الرقمي، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن بعثة المنتخب المصري للذكاء الاصطناعي والروبوت، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت إنجازًا استثنائيًا خلال مشاركتها في المنتدى، بحصولها على 68 جائزة ضمن المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة للمركز الأول، ما يعكس المكانة الريادية لمصر في مجالات التكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم.
 

قنا تصميم المواقع الإلكترونية ماليزيا المركز الثالث عالميًا العصر الرقمي رؤية مصر 2030

المزيد

