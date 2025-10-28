قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
وزير الري: الوزارة نفذت مشروعات كبرى لتعزيز التعامل مع تغير المناخ
موعد مباراة مصر والمغرب ببطولة العالم لليد تحت 17 سنة
ترامب: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35
خلال مرور مفاجئ.. وزير الإنتاج الحربي يطمئن على سير العملية الإنتاجية بمصنع 99 الحربي
ضبط لص سرق كابلات كهرباء و20 جوز حمام من شقة سكنية بالمحلة الكبرى
ترامب: الولايات المتحدة تحظى اليوم باحترام كبير من دول العالم
رئيسة وزراء اليابان: نشكر القوات الأمريكية على حماية أمن أمتنا والمنطقة
في ذكرى ميلاده.. الأوقاف تستعيد مسيرة الإمام الأكبر طنطاوي وجهوده في نشر الوسطية
محاكمة أب بلا قلب.. اعتدى على ابنته ووالدتها شككت في روايتها فوثقت لها الجريمة بالفيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتابع جاهزية المراكز قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب

محافظ قنا
محافظ قنا


ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع التنسيقي الموسع لبحث استعدادات المحافظة لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة 2025، بدعوة الناخبين للاقتراع يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10و11 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى، على أن تجرى جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر القادم في الحالات التي تستلزم ذلك.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية والاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة تليق بأبناء محافظة قنا.

ووجه محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والوحدات المحلية، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، بما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأوضح عبدالحليم، بأن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا يبلغ نحو 2 مليون و200 ألف و369 ناخبا وناخبه، سيدلون بأصواتهم داخل 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مركزًا انتخابيًا بمختلف المراكز والمدن، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين على المقاعد الفردية يبلغ 129 مرشحا، إلى جانب 9 مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر.


وأكد محافظ قنا، بأنه تم التنسيق الكامل مع مديرية الأمن، والمستشار العسكري، ومحكمة قنا الابتدائية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، بهدف إخراج الانتخابات في أبهى صورة، تعكس وعي المواطن القنائي وحرصه على ممارسة حقه الدستوري والمشاركة الإيجابية في اختيار ممثليه.

كما شدد عبدالحليم، على ضرورة متابعة جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإنارة، ودورات المياه، وصلاحية المرافق، وتوافر الخدمات الأساسية، إلى جانب رفع كفاءة النظافة العامة وتحسين المظهر الجمالي للمناطق المحيطة باللجان، مع إنشاء غرف عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، وضمان سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مديرية الشئون الصحية وهيئة الإسعاف رفعتا درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتم إعداد خطة انتشار سيارات الإسعاف ونقاط التمركز بالقرب من المقار الانتخابية لتوفير الدعم الطبي الفوري.


كما وجه محافظ قنا، بتأمين المقار الانتخابية بكافة وسائل الإنارة والطاقة، والتنسيق مع قطاعي الكهرباء والمياه لتوفير مصادر بديلة تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

كما أصدر عبدالحليم، توجيهاته إلى إدارة المرور بتكثيف الخدمات المرورية في محيط اللجان لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل وصول المواطنين، وإلى مديرية التموين بضرورة تجهيز المخازن القريبة من المراكز الانتخابية ووقف أي أعمال قد تعوق انتظام سير الانتخابات.

ودعا محافظ قنا، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل واجبًا وطنيًا وشهادة وفاء للوطن، وتعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية والتنمية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

قنا انتخابات مجلس النواب المراكز الانتخابية العملية الانتخابية المقار الانتخابية القائمة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

مقياس ريختر.. أرشيفية

زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاوُن يوقع رسالة رسولية احتفاءً بمرور 60 عامًا على إعلان "التربية المسيحية"

مركز التدريب

فرص تدريب مجانية في مجالي التبريد والتكييف وميكانيكا السيارات بالشرابية

السوبر جيت

سوبرجيت: تقديم أعلى مستويات الخدمة من خلال أسطول متميز من الحافلات| صور

بالصور

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

حفظ الطعام
حفظ الطعام
حفظ الطعام

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد