انطلاق فعاليات أنشطة المبادرة الرئاسية تمكين بجامعة قنا

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" للعام الدراسى 2025/2026، بجامعة قنا، والتي تهدف إلى دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، وتعزيز ثقافة الشمول والمساواة داخل المجتمع الجامعى، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا.





جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عمرو عبدالقادر، عميد كلية التربية النوعية، الدكتور حسين أبوالمجد، مدير مركز خدمات ذوى الإعاقة بجامعة قنا.



وشهدت الفاعلية تنظيم مسيرة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في أجواء تعبّر عن روح الوحدة والتكافل.

كما تضمنت الفاعلية أنشطة رياضية دامجة ومتنوعة، بالإضافة إلى نشاط "القراءة باب المعرفة" الذي يهدف إلى نشر الوعى والتثقيف حول قضايا ذوى الإعاقة وحقوقهم.

وأكد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا، أن إطلاق المبادرة يأتي ترجمةً حقيقية لرؤية الدولة المصرية في دعم وتمكين ذوي الهمم، وتأكيدًا لحرص الجامعة على توفير بيئة جامعية دامجة تكفل فرصًا متكافئة لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخدمات مركز دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتنمية ثقافة المساواة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأوضح الدكتور حسين أبوالمجد، مدير مركز خدمات ذوى الاعاقة بجامعة قنا، أن المبادرة الرئاسية "تمكين" تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الدمج المجتمعى للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات، مؤكدًا أن المركز يعمل على تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي لهم، إلى جانب تنفيذ ورش وبرامج تدريبية تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأكد أبوالمجد، بأن المشاركة الكبيرة في فعاليات المبادرة عكست وعي المجتمع الجامعي بأهمية دمج وتمكين ذوي الهمم، موجّهًا الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل للمركز ولكافة المبادرات التي تُعزز قيم المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجامعة.

