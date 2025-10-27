أخبار قنا.. انطلاق برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ100مدرسة.. مسعف وسائق يسلمان 115 ألف جنيه للشرطة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، جامعة قنا تناظر 1732 حالة خلال قافلين طبيتين، وانطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بـ100 مدرسة، وزير الصحة يبحث مع المحافظ تسريع تطوير المستشفيات وإنشاء مركز إسعاف متكامل، الأمن يكشف هوية جثة عثر عليها صياد داخل ترعة أمام قرية الجزيرية ، ضبط 400 كجم دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء، تعليم قنا يحصل على 4 مراكز جمهورية بمسابقة الكاريكاتير الصحفى، ومسعف وسائق يسلمان 115 ألف جنيه وآيفون للشرطة بنجع حمادى.

متعددة التخصصات.. مناظرة 1732 حالة خلال قافلين طبيتين لجامعة قنا



واصلت جامعة قنا، تقديم خدماتها الطبية والعلاجية بمختلف قرى ومراكز محافظة قنا، للوصول إلى المواطنين المستهدفين والأولى بالرعاية الطبية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بإشراف جمال الزمر، مدير إدارة خدمة المجتمع والقوافل بالجامعة قافلتين طبيتين بقرية عزبة جرمون والبحرى قامولا بمركز نقادة، جرى خلالهما تقديم خدمات طبية ل 1732 حالة متنوعة.





مدير تعليم قنا يتابع انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بـ100 مدرسة

تابع هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية فى ١٠٠ مدرسة بمحافظة قنا لتنمية مهارات اللغة العربية واستهداف ٤٨٥٥٨ تلميذاً في ٦ إدارات تعليمية واتقانهم القراءة و الإملاء و التعبير من أجل تحقيق طفرة دراسية تعزز دور المؤسسة التعليمية في أداء رسالتها.

وتأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، من انتظام فعاليات البرنامج بمدرستي الفيصل الابتدائية المشتركة و المعنى الجديدة الإبتدائية التابعتين لإدارة قنا التعليمية وتسخير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإنجاح البرنامج الذي انطلق اليوم ويستمر إلى نهاية الأسبوع في مرحلته الأولى.





وزير الصحة يبحث مع محافظ قنا تسريع تطوير المستشفيات وإنشاء مركز إسعاف متكامل

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، تسريع وتيرة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، واستكمال المشروعات الجارية، بالتعاون بين الوزارة والمحافظة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن المواطنين.

و أكد نائب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بأن محافظة قنا تُعد ضمن أولويات خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية في صعيد مصر، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في خدمة محافظات الجنوب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير خدمات علاجية متكاملة لجميع المواطنين، موضحا أن تطوير مستشفيات قنا ودشنا والتأمين الصحي، يأتي ضمن هذه الرؤية الوطنية، مع التركيز على سرعة الإنجاز لدخول هذه المشروعات في الخدمة.





كشف هوية جثة عثر عليها صياد داخل ترعة في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف هوية جثة عثر عليها صياد داخل مياه ترعة بنطاق قرية الجزيرية التابعة لمركز قنا، أثناء عمله بالصيد.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى مصطفى سليمان أحمد 62 عاما، وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.



ضبط 400 كجم دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء في قنا

أحبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بقنا، بقيادة فراج الوحش، رئيس المركز، محاولة تهريب ٤٠٠ كيلو جرامًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية المدعمة.



وأوضح رئيس مركز ومدينة قوص، بأنه تلاحظ أثناء جولة ميدانية بشوارع المدينة وجود سيارة محمل عليها دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية، وبالفحص تبين أن الكمية تم تجميعها بقصد إعادة بيعها مرة أخري بالسوق السوداء، وعلي الفور تم الاتصال بالجهات المعنية للتتولي التحقيقات فى الواقعة.

تعليم قنا يحصل على 4 مراكز جمهورية بمسابقة الكاريكاتير الصحفى



أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حصول توجيه الصحافة والإعلام التربوي على 4 مراكز على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي مركز تنمية القدرات النشاط الصيفى 2025.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن المسابقة أسفرت عن فوز إدارة قوص التعليمية بالمركز الثاني جمهورى عن المرحلة الثانوى الفنى، وحققت إدارة نجع حمادى التعليمية المركز الثالث جمهورى عن التربية الخاصة، بينما حصلت إدارة نقادة التعليمية على المركز الرابع جمهورى عن المرحلة الابتدائية، وإدارة قنا التعليمية المركز الخامس جمهورى عن المرحلة الاعدادية.



أمانة تتحدى إغواء الأموال.. مسعف وسائق يسلمان 115 ألف جنيه وآيفون للشرطة بنجع حمادي

ضرب مسعف وسائق بمحافظة قنا ، مثالاً جديداً فى الأمانة والإخلاص فى العمل، يضاف لسجل المسعفين الأمناء بهيئة الإسعاف المصرية، التى يتفانى أبنائها فى إنقاذ المصابين والمرضى فى كافة ربوع مصر.

المسعف والسائق لم يترددا فى تسليم الأمانة لأصحابها والحفاظ عليها كما هى، حتى يتسلمها أصحابها المصابين، دون نقص أو خلل فى محتوياتها، رغم القيمة المغرية للمبلغ المعثور عليه ومعه هاتف ايفون حديث.

