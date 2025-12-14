توك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. ومشاهد بوندي الصادمة تهز أستراليا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي



أسعار الذهب اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 في الأسواق وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أسعار الذهب اليوم الأحد، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا بمختلف الأعيرة داخل الأسواق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب المسجلة اليوم على النحو التالي:

عيار 18: 4911 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5730 جنيهًا للجرام

عيار 24: 6549 جنيهًا للجرام

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية.. الدولار يواصل استقراره



رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وذلك في بداية تعاملات اليوم، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي دون تغيّرات ملحوظة.

سعر الدولار الأمريكي

سجّل الدولار الأمريكي استقرارًا أمام الجنيه المصري، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الشراء: 47.48 جنيه

سعر البيع: 47.58 جنيه

سعر اليورو الأوروبي

حافظ اليورو على مستوياته السعرية في البنوك المصرية:

سعر الشراء: 55.62 جنيه

سعر البيع: 55.75 جنيه

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا، حيث نفت وزارة التموين ما تردد بشأن وجود أزمة في توافر زيوت الطعام ببعض المحافظات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع أصناف زيوت الطعام متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي، سواء الزيوت التموينية أو الزيوت الحرة.

حالة الطقس اليوم.. أجواء باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة



رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، حالة الطقس في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد أجواءً باردة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، في ظل أجواء شتوية واضحة.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الأجواء

وأوضح البرنامج، نقلًا عن بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يميل إلى البرودة خلال ساعات النهار، ويزداد برودة ليلًا، مع نشاط نسبي للرياح على عدد من المناطق، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في المناطق المفتوحة.

اكتشافات أثرية جديدة تعزز مكانة مصر على خريطة الحضارة العالمية.. فيديو



أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة واصلت خلال الأسبوعين الماضيين أعمال الحفائر والتنقيب في عدد من المواقع الأثرية، مشيرًا إلى أن الجهود أسفرت عن اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر، في إنجاز أثري جديد يعكس ثراء وتنوع الحضارة المصرية القديمة.

كشف معبد شمسي نادر

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة السياحة والآثار نجحت في الكشف عن بقايا معبد الوادي التابع للمجموعة الشمسية للملك «ني أوسر رع»، وذلك بمنطقة أبو غراب داخل نطاق منطقة أبوصير الأثرية، ضمن أعمال الحفائر المستمرة بالموقع.

رئيس وزراء أستراليا: المشاهد في بوندي صادمة ومؤلمة



قال رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، إن المشاهد في منطقة بوندي صادمة ومؤلمة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

متابعة مستمرة للأحداث

تتابع السلطات الأسترالية الوضع عن كثب، فيما تتزايد التغطيات الإعلامية الدولية لتسليط الضوء على التطورات في بوندي، مع تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع الوضع بحذر وسرعة لضمان سلامة المواطنين.

10 قتلى في عملية إطلاق نار خلال احتفالات عيد الحانوكا في سيدني



أعلن الإعلام الأسترالي عن سقوط 10 قتلى نتيجة عملية إطلاق نار وقعت خلال احتفالات عيد الحانوكا اليهودي في مدينة سيدني، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ردود فعل محلية ودولية

وتأتي هذه الحادثة وسط حالة من الصدمة في أوساط المجتمع اليهودي في سيدني، فيما تتابع السلطات المحلية التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة وملاحقة المسؤولين عنها.