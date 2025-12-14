سعر عيار 21 اليوم الأحد 14-12-2025

شهد سعر أشهر أعيرة الذهب؛ ثباتا في أول تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 14-12-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر أشهر عيار ذهب

وجاء سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وبلغ آخر تحديث سجله عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5720 جنيها للبيع و 5745 جنيها للشراء

استقرار الذهب اليوم

وسجلت تسعيرة الذهب في مصر استقرارا بأول تعاملات لها اليوم الأحد الموافق 14-12-2025 داخل محلات الصاغة.

ثبات المعدن الأصفر

وبقي سعر الذهب مستقراً خلال تعاملات صباح اليوم من دون تغيير بعد تعويضه للخسائر داخل تداولات السوق.

ارتفاع محدود

قبل انتهاء تعاملات أمس السبت؛ صعد الذهب داخل محلات الصاغة المصرية بمقدار بقيمة 20 جنيها في المتوسط بعد هبوط بلغت قيمته 50 جنيهًا.

تحركات أسبوعية

على مدار الشهر الماضي فقد الذهب مايقارب من 600 جنيه من قيمته على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5720 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيها للبيع و 6565 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4902 جنيها للبيع و 4924 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3813 جنيها للبيع و 3830 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45.76 ألف جنيه للبيع و 45.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4299 دولار للبيع و 4300 دولار للشراء

الذهب في السوق العالمية

استقر سعر الذهب بعد ثلاثة أيام من الارتفاع، مدعوماً بتوقعات لمزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة عقب خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتداولت الفضة قرب مستوى قياسي.

وبلغ سعر المعدن الثمين نحو 4285 دولاراً للأونصة، متجهاُ لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر 2%.

وترك صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة العام المقبل، بعد تقليص تكلفة الاقتراض يوم الأربعاء.

ويراهن متداولو عقود المبادلة على خفضين في عام 2026، رغم أن البنك المركزي الأميركي يشير إلى خفض واحد فقط.

توفر بيئة أسعار الفائدة المنخفضة دعماً للمعادن النفيسة بما في ذلك الذهب والفضة، كونها لا تدفع فوائد.

ولزيادة الدعم للمعدن الثمين، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الجمعة الماضية بشراء سندات خزانة لأجل قصير بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، في إطار سعيه لإعادة بناء الاحتياطيات في النظام المالي.

عام استثنائي للذهب والفضة

سجل الذهب ارتفاعاً بأكثر من 60% هذا العام، بينما تضاعفت أسعار الفضة، ليكون كلا المعدنين في طريقهما لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.

وجاءت هذه الارتفاعات الحادة مدفوعة بتزايد مشتريات البنوك المركزية وتراجع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية والعملات.

ووفقاً لـ"مجلس الذهب العالمي"، ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في كل شهر من هذا العام باستثناء مايو.