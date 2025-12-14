قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس
مجدي طلبة: بطولة كأس عاصمة مصر ليست ذات أهمية للأهلي
تحدي تايلاندي لـ «ترامب».. استمرار العمليات العسكرية بعد ساعات من وقف النار
بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش؟
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 141 مسيرة أوكرانية
لماذا تزيد شهيتك مع البرد؟ أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع في الشتاء
شيكابالا: أنا مش ضد إدارة الزمالك لكن لازم يكون في حلول جذرية للأزمات المالية
مجدي طلبة: علي ماهر كان الأحق بتدريب منتخب مصر الثاني في كأس العرب.. لهذا السبب
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح جنوب غزة
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شيء مُخيف جدًا.. عمرو أديب يُوجّه رسالة عاجلة لوزير التعليم بسبب التحرش بالأطفال في المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم الأحد 14-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أشهر أعيرة الذهب؛ ثباتا في أول تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 14-12-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر أشهر عيار ذهب

وجاء سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

آخر تحديث لسعر عيار 21

وبلغ آخر تحديث سجله عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5720 جنيها للبيع و 5745 جنيها للشراء

استقرار الذهب اليوم

وسجلت تسعيرة الذهب في مصر استقرارا بأول تعاملات لها اليوم الأحد الموافق 14-12-2025 داخل محلات الصاغة.

ثبات المعدن الأصفر

وبقي سعر الذهب مستقراً خلال تعاملات صباح اليوم من دون تغيير بعد تعويضه للخسائر داخل تداولات السوق.

سعر الذهب

ارتفاع محدود

قبل انتهاء تعاملات أمس السبت؛ صعد الذهب  داخل محلات الصاغة المصرية بمقدار بقيمة 20 جنيها في المتوسط بعد هبوط بلغت قيمته 50 جنيهًا.

 

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

تحركات أسبوعية

على مدار الشهر الماضي فقد الذهب مايقارب من 600 جنيه من قيمته على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  5720 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيها للبيع و 6565 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5720 جنيها للبيع و 5745 جنيها للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4902 جنيها للبيع و 4924 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3813 جنيها للبيع و 3830 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45.76 ألف جنيه للبيع و 45.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب  اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4299 دولار للبيع و 4300 دولار للشراء

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب في السوق العالمية

استقر سعر الذهب بعد ثلاثة أيام من الارتفاع، مدعوماً بتوقعات لمزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة عقب خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتداولت الفضة قرب مستوى قياسي.

وبلغ سعر المعدن الثمين نحو  4285 دولاراً للأونصة، متجهاُ لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر 2%.

وترك صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة العام المقبل، بعد تقليص تكلفة الاقتراض يوم الأربعاء. 

ويراهن متداولو عقود المبادلة على خفضين في عام 2026، رغم أن البنك المركزي الأميركي يشير إلى خفض واحد فقط.

توفر بيئة أسعار الفائدة المنخفضة دعماً للمعادن النفيسة بما في ذلك الذهب والفضة، كونها لا تدفع فوائد. 

ولزيادة الدعم للمعدن الثمين، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الجمعة الماضية بشراء سندات خزانة لأجل قصير بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، في إطار سعيه لإعادة بناء الاحتياطيات في النظام المالي.

صعود تاريخي لأسعار الذهب والأوقية تتخطى 4,000 دولار

عام استثنائي للذهب والفضة

سجل الذهب ارتفاعاً بأكثر من 60% هذا العام، بينما تضاعفت أسعار الفضة، ليكون كلا المعدنين في طريقهما لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.

 وجاءت هذه الارتفاعات الحادة مدفوعة بتزايد مشتريات البنوك المركزية وتراجع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية والعملات.

ووفقاً لـ"مجلس الذهب العالمي"، ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في كل شهر من هذا العام باستثناء مايو.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار24 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي

مفاجأة مدوية .. ولي العهد السعودي يستعد لشراء برشلونة بمبلغ خرافي

محمد صلاح

أول رد فعل من محمد صلاح بعد هتاف جمهور ليفربول عقب مباراة برايتون

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

ترشيحاتنا

أرشيفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة السيلة الحارثية.. و استشهاد طـ.ـفل

تعيين الدكتورة رشا شرف عضوًا بمجلس إدارة مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

تعيين الدكتورة رشا شرف عضوًا بمجلس إدارة مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

باكستان وبلجيكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين

باكستان وبلجيكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين

بالصور

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد