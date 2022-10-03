أستراليا تستعد لإعادة عائلات عناصر تنظيم داعش في سوريا

أفادت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الاثنين، بأن كانبيرا تستعد لإنقاذ عشرات من مواطنيها من نساء وأطفال عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي من مخيمات اللاجئين في سوريا، بعد مهمة سرية قامت بها وكالة المخابرات الأمنية في البلاد.

ولم تؤكد الحكومة على الفور تقارير قالت إنه ستتم إعادة 16 امرأة و42 طفلا محتجزين في المعسكرات منذ ثلاث سنوات ونصف من ذوي عناصر تنظيم داعش القتلى أو المسجونين.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "الأولوية العليا للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين والمصالح الوطنية لأستراليا بناء على مشورة الأمن القومي".

وأضافت: "نظرا للطبيعة الحساسة لهذه الأمور فإنه من غير المناسب الإدلاء بتصريحات أخرى".

ولم ترد أونيل بشكل فوري على دعوة المعارضة للحكومة لطمأنة الأستراليين بأن أي شخص قد يكون متطرفا لا يشكل أي تهديد لدى عودته إلى أستراليا.

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك اليوم الإثنين إن نحو 40 طفلا أستراليا يعيشون في مخيم في سوريا وإن بعض أمهاتهم تعرضوا للخداع وتزويجهم من عناصر داعش عندما كن صغيرات.

وأضافت بليبيرسك في القناة السابعة بالتلفزيون: "أعتقد عندما يعودون إلى أستراليا سيكون من المهم للغاية أن يتلقى الأطفال بشكل خاص المشورة.