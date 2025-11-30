احتجاجات مناخية تشلّ حركة الشحن في ميناء نيوكاسل الأسترالي

تسبّبت احتجاجات نظمها نشطاء المناخ قبالة الساحل الشرقي لاستراليا، اليوم الأحد، في تعطيل كبير لعمليات أحد أكبر موانئ تصدير الفحم في البلاد، ما دفع السلطات إلى اعتقال 21 شخصاً، في ثاني حادث خلال يومين يعرقل حركة السفن في ميناء نيوكاسل.



وقالت مجموعة رايسينج تيد المهتمة بشؤون المناخ في استراليا وفق ما نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، إن مئات المشاركين استخدموا قوارب الكاياك ودخلوا الممر البحري للميناء في ساعات الصباح، في محاولة لاعتراض حركة السفن.



ويقع ميناء نيوكاسل، على بُعد نحو 170 كيلومتراً شمال سيدني، ويُعد أكبر ميناء للشحنات الضخمة على الساحل الشرقي، في بلد يتسم الجدل فيه حول ملف المناخ بحساسية شديدة.



وقال متحدث باسم الميناء إن "حركة الشحن العامة توقفت بسبب تعطّل العمليات"، موضحاً أن شحنات الألومينا المتجهة إلى مصهر توماجو أكبر منشأة لصهر الألومنيوم في استراليا - تواجه الآن اضطرابات وظيفية، كما مُنعت سفينة فحم من دخول الميناء لأسباب تتعلق بالسلامة، نتيجة وجود المحتجين في المياه.



وذكرت الشرطة الاسترالية أن 21 شخصاً تم توقيفهم وتوجيه اتهامات لهم بارتكاب "مخالفات بحرية" خلال المظاهرة.



وفي الوقت نفسه، قالت جرينبيس استراليا والمحيط الهادئ إن ثلاثة من ناشطيها صعدوا إلى متن سفينة فحم قرب الميناء، ما أدى إلى تعطيلها كجزء من "احتجاج سلمي".



وأشار رئيس قسم المناخ والطاقة في المنظمة، جو رافالوفيتش، إلى أن آلاف المشاركين يشاركون في تحركات مماثلة هذا الأسبوع.



وجاء هذا التحرك بعد يوم واحد فقط من احتجاج آخر في نيوكاسل أجبر سفينة قادمة على تغيير مسارها، وأسفر عن 11 حالة اعتقال؛ وشهد الميناء العام الماضي تحركاً مماثلاً استمر أياماً عدّة وانتهى باعتقال 170 محتجا.



ويُعد الفحم من أهم صادرات أستراليا إلى جانب خام الحديد، رغم التزام الحكومة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.