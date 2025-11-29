مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لاستكمال ما تبقى من الجدول الزمني الخاص بـ انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يعقد مجلس إدارة الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء المقبل للإعلان الرسمي عن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد.



شهدت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام الماضية استقبال تظلمات عدد من المرشحين المتعلقة بالحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجان الفرعية والعامة، وبدأت بالفعل في فحص تلك التظلمات للفصل فيها وإعلان ما انتهت إليه خلال المؤتمر المزمع عقده.



وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية التي تتيح للمرشحين حق مراجعة النتائج قبل إعلانها رسميًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات تنهي 50% من الجدول الزمني

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات نصف المدة المحددة بالجدول الزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الاقتراع بالجولة الأولى في المرحلتين الأولى والثانية.

ولم يتبق سوى جولات الإعادة الخاصة بهما، إضافة إلى إعادة الانتخابات في 19 دائرة بـ7 محافظات ضمن المرحلة الأولى.

مواعيد إعادة المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني الرسمي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد المتبقية لإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

بداية الصمت الانتخابي

يبدأ الصمت الانتخابي لإعادة المرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، حيث يُمنع خلاله أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.



التصويت بالخارج

يجري التصويت في الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج خلال يومي 1 و2 ديسمبر عبر مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية.

التصويت بالداخل

تنطلق عملية التصويت في الداخل يومي 3 و4 ديسمبر داخل اللجان الانتخابية بالمحافظات المشمولة في المرحلة الأولى.

إعلان النتيجة النهائية

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى يوم 11 ديسمبر، لتختتم بذلك إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية.



موعد إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سيكون يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفرز وتجميع أصوات الناخبين في جميع الدوائر.

وشددت الهيئة على أن النتيجة الرسمية ستُعلن فقط عبر القنوات المعتمدة لضمان دقة المعلومات ومنع تداول أي بيانات غير موثقة، مع إتاحة متابعة لحظية من جانب وسائل الإعلام والمواطنين.

ويأتي هذا التنظيم بهدف تعزيز ثقة الشارع في الإجراءات، وتوفير شفافية كاملة حول مسار الانتخابات في مرحلتها الثانية.

جدول جولات الإعادة في المرحلة الثانية

في حال عدم حسم بعض الدوائر الانتخابية من الجولة الأولى، أكدت الهيئة أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سيشمل أيضاً نتائج جولة الإعادة.

وسيجري التصويت في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر 2025، بينما يتم التصويت داخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتائج النهائية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر 2025.

وتم تحديد هذا الجدول لضمان منح الناخبين في الداخل والخارج الفرصة الكاملة للمشاركة، والتزاماً بالمعايير التنظيمية التي تتبعها الهيئة في كل مراحل الانتخابات البرلمانية.