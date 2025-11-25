الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت للنواب

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه مازال هناك كثافات في القرى ونحن مستمرين في العمل لحين الانتهاء من إدلاء كل من يتواجد في لجنته للانتخاب بصوته .



وقال بنداري في كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات: تمكين الناخبين المتواجدين داخل اللجان من الإدلاء باصواتهم".



وأضاف" كل الشكر والتقدير للمواطن المصري الذي يعد البطل الحقيقي لإنجاح ملحمة انتخابات مجلس النواب".

وتابع احمد بنداري :" تلقينا 221 شكوى على مدار يومين ، منهم 117 شكوى اليوم و6 شكاوى منهم خاصة بعدم السماح لمندوبيين بالدخول للجان و51 شكوى من العملية الانتخابية داخل اللجان و22 شكوى توجيه ناخبين و2 شكوى تجميع ناخبين بتصويت جماعي".