الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
جمارك صادر الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل

محمد يحيي

تمكن رجال جمارك الصادر بميناء الإسكندرية برئاسة الدكتور ياسر محمد العتوي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة مجدي كمال الشهاوي من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

فبناءا علي إخبارية واردة للإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية مفادها محاولة شركة ا.ر.ل تهريب أصناف مخالفة داخل الحاوية رقم 4913900، المقيد عنها الإقرار الجمركي رقم 91921 لسنة 2025 مصدرة إلى هولندا والصنف بالمستندات المقدمة عبارة عن موبيليات خشبية جديدة.

وتم تشكيل لجنة برئاسة حسين كمال الرشيدي، من محمد جمعة مدير إدارة حركة الصادر وسامح عبدالصمد إبراهيم وأشرف عبد الرحيم مديري التعريفة وطه محمد السنهوري ووائل أنور الخياط مأموري الحركة وخميس عبدالحكيم مدير الحركة وأحمد أبوضيف مفتش الأمن الجمركى وهاني أبوزيد مفتش مكافحة التهرب الجمركي وإسلام إبراهيم أبوالنجا مأمور الفحص بالأشعة ، فتبين وجود 408 علبة معسل بأحجام كبيرة بوزن حوالى ٤٥٠ كيلو جرام تقريبا مخبأة بإحكام داخل المشمول الأصلي للحاوية داخل قطع الموبيليا الخشبية.

وبلغت الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة مليون و12 ألفًا و526 جنيهًا.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإحالة الشركة للإدارة العامة للشئون القانونية التي انتهت إلى ثبوت واقعة التهرب الجمركي، وتم تحرير محضر ضبط رقم 1449 لسنة 2025.

و تقدمت الشركة بطلب للتصالح وقامت بسداد كامل الرسوم والتعويضات المقررة.

وتم الضبط بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام برئاسة د. سعد سالم والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف العاطي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

ميناء الإسكندرية جمارك الاستيراد التصدير

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام

رئيس ماعت: العملية الانتخابية على مدار اليومين الماضيين أظهرت انخفاضا كبيرا في حجم المخالفات

بدوي: لا وجود للدعاية أمام اللجان في العملية الانتخابية

بدوي: لا وجود للدعاية أمام اللجان في العملية الانتخابية

المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: العملية الانتخابية مرت بانضباط تام دون تسجيل أي خروقات

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

