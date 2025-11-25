قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
هاني فرحات يتألق بقيادته الأوركسترا الملكي البريطاني في حفل كامل العدد بالأهرامات

أوركيد سامي

ليلة استثنائية أحياها المايسترو هاني فرحات والأوركسترا الملكي البريطاني في حفل كامل العدد بمنطقة  الأهرامات الأثرية.


قاد فرحات الأوركسترا الملكي للمرة الثانية في الحفل الذي أقيم منذ قليل تحت سفح الأهرامات بمسرح بانوراما الأهرامات وتضمن باقة من أشهر أعمال الملحن والمؤلف الموسيقي المصري الكبير عمار الشريعي   ضمن فعاليات الدورة الأولى من  مهرجان صدي الأهرامات  التي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات".

الحفل شهد إقبالًا جماهيريا كبيرا توافد الحضور قبل موعده بساعات إنتظارا لموعد خاص مع الموسيقي والألحان الساحرة في أجواء تاريخية تحمل معها تاريخ حضارة عريقة ممتد لألاف سنين


المرة الأولي التي قاد فها فرحات الأوركسترا الملكي البريطاني كانت العام الماضي علي مسرح سنترل هول وستمنستر أشهر مسارح إنجلترا 
حفل مهرجان  صدي الأهرامات بمثابة  تجربة موسيقية استثنائية  لمؤلفات واحد من كبار المؤلفين الموسيقيين المصريين ممن أثروا المشهد الموسيقي المصري بأعمال خالدة ترسخت في  وعي الجمهور ووجدانه .

أعرب فرحات عن "إعتزازه  وفخره " بقيادة الأوركسترا الملكية البريطانية في مصر وتقديم مجموعة من روائع الموسيقار الخالد عمار الشريعي .
مشيرا إلي أن الأوركسترا الملكي البريطاني واحدا من أهم أوركسترات العالم مؤكدا علي سعادته  بالتعاون معهم مجددا في حفل أقيم   بمصر وعلي مسرح كبير يحمل عبق التاريخ والحضارة العريقة .
وقال : أشعر بالفخر لقيادة الأوركسترا الملكي  في هذا الحفل الضخم والذي يأتي تتويجا لسلسلة الحفلات الناجحة التي  شاركت فيها عدد من أوركسترات العالم في طوكيو وفرنسا وأستراليا وحفلات  نجوم ونجمات الغناء العربي هذا العام .

مشيرا إلي أن حفل صدي الأهرامات يحتل مكانة خاصة بداخله لانه أقيم في الأهرامات التي تمثل جزءا هاما من تاريخنا وحضارتنا التي تمتد لألاف السنوات والتي نعتز ونفتخر بها كمصريين .
لافتا إلي أن التجاوب الذي َوجده من الجمهور المصري والعربي مع الحفل منذ الدقائق الأولى للإعلان عنه وضعه في مسئولية كبيرة لتقديم حفلا مميزا يضاف الي رصيده الفني كما إعتاد منه جمهوره 

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

