هاني فرحات يتألق بقيادته الأوركسترا الملكي البريطاني في حفل كامل العدد بالأهرامات

ليلة استثنائية أحياها المايسترو هاني فرحات والأوركسترا الملكي البريطاني في حفل كامل العدد بمنطقة الأهرامات الأثرية.



قاد فرحات الأوركسترا الملكي للمرة الثانية في الحفل الذي أقيم منذ قليل تحت سفح الأهرامات بمسرح بانوراما الأهرامات وتضمن باقة من أشهر أعمال الملحن والمؤلف الموسيقي المصري الكبير عمار الشريعي ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان صدي الأهرامات التي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات".

الحفل شهد إقبالًا جماهيريا كبيرا توافد الحضور قبل موعده بساعات إنتظارا لموعد خاص مع الموسيقي والألحان الساحرة في أجواء تاريخية تحمل معها تاريخ حضارة عريقة ممتد لألاف سنين



المرة الأولي التي قاد فها فرحات الأوركسترا الملكي البريطاني كانت العام الماضي علي مسرح سنترل هول وستمنستر أشهر مسارح إنجلترا

حفل مهرجان صدي الأهرامات بمثابة تجربة موسيقية استثنائية لمؤلفات واحد من كبار المؤلفين الموسيقيين المصريين ممن أثروا المشهد الموسيقي المصري بأعمال خالدة ترسخت في وعي الجمهور ووجدانه .

أعرب فرحات عن "إعتزازه وفخره " بقيادة الأوركسترا الملكية البريطانية في مصر وتقديم مجموعة من روائع الموسيقار الخالد عمار الشريعي .

مشيرا إلي أن الأوركسترا الملكي البريطاني واحدا من أهم أوركسترات العالم مؤكدا علي سعادته بالتعاون معهم مجددا في حفل أقيم بمصر وعلي مسرح كبير يحمل عبق التاريخ والحضارة العريقة .

وقال : أشعر بالفخر لقيادة الأوركسترا الملكي في هذا الحفل الضخم والذي يأتي تتويجا لسلسلة الحفلات الناجحة التي شاركت فيها عدد من أوركسترات العالم في طوكيو وفرنسا وأستراليا وحفلات نجوم ونجمات الغناء العربي هذا العام .

مشيرا إلي أن حفل صدي الأهرامات يحتل مكانة خاصة بداخله لانه أقيم في الأهرامات التي تمثل جزءا هاما من تاريخنا وحضارتنا التي تمتد لألاف السنوات والتي نعتز ونفتخر بها كمصريين .

لافتا إلي أن التجاوب الذي َوجده من الجمهور المصري والعربي مع الحفل منذ الدقائق الأولى للإعلان عنه وضعه في مسئولية كبيرة لتقديم حفلا مميزا يضاف الي رصيده الفني كما إعتاد منه جمهوره