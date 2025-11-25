قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

طفل من ذوي الهمم يدهش لجنة تحكيم مسابقة الأزهر لحفظ القرآن.. شاهد

أحمد سعيد

استطاع الطفل زياد عمر، ابن العشر سنوات، من ذوي الهمم، أن يبهر بموهبته المتفرِّدة وحضوره اللافت، لجنة تحكيم المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم التي ينظِّمها الأزهر الشريف.

تفاصيل مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

يذكر أن مسابقة الأزهر لحفظ القرآن تستهدف طلاب المعاهد الأزهرية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، وطلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر، وكذلك طلاب الرواق الأزهري، مع التأكيد على عدم قيد طالب مكاتب التحفيظ والأروقة بالمعاهد الأزهرية في الوقت ذاته، على ألا يزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن (18) عامًا في الأول من أكتوبر 2025م. 

وأما بالنسبة لما يتعلق بتنظيم المسابقة، فإنها تتوزع على أربعة مستويات:

  • المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً مرتلًا بأحكام التلاوة وحسن الأداء، بالإضافة إلى حفظ متن الخريدة البهية كاملاً.
  • المستوى الثاني، فيركز على حفظ القرآن الكريم كاملاً فقط.
  • المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة وحتى نهاية سورة الناس.
  • المستوى الرابع لحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، ابتداءً من سورة العنكبوت وحتى نهاية سورة الناس.

ويحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة الأزهرية، وطلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية الاشتراك في جميع المستويات الأربعة للمسابقة، بينما يقتصر اشتراك طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية على المستويات الأول والثاني والثالث فقط، ويسمح لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية بالمشاركة في المستويين الأول والثاني فقط، ومن القواعد العامة أنه لا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى خلال العام الواحد، ولا يسمح له بالتقدم من جهتين مختلفتين في وقت واحد، كما يشترط على الطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة في الأعوام اللاحقة أن يشترك في المستوى الأعلى فقط.

تتكون المسابقة من أربع مراحل متتابعة تبدأ بـالمرحلة الأولى (الترشيح للاشتراك)، حيث يتم اختيار المرشحين عن طريق الموجه المتابع للمعهد أو المكتب، تليها المرحلة الثانية (التصفيات الأولية) التي تعقد في المناطق الأزهرية، ويتأهل فيها الحاصلون على 80 درجة فأكثر للمرحلة التالية، أما المرحلة الثالثة (التصفيات المؤهلة)، فتجرى أيضاً في المناطق لاختيار الفائزين على مستوى المنطقة والعشرة الأوائل المؤهلين للتصفيات النهائية، ويعتبر الطالب فائزًا في هذه المرحلة إذا حصل على 90 درجة فأكثر، وتنتهي المسابقة بـالمرحلة الرابعة (التصفيات النهائية)، التي تقام في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية في جميع المستويات لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

