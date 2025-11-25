قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
قبل تصعيد البدائل.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026

عبد العزيز جمال

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن  آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الحجاج الذين تم اختيارهم في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ-2026م.

آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

وبدأ الفائزون في سداد رسوم برامج الحج اعتبارًا من الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025، وحتى الخميس 27 نوفمبر الجاري.

ويتم سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية في أحد البنوك الحكومية “مصر– الأهلي– القاهرة” أو البريد. 
 

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم إتمام الحجاج لإجراءات السداد في الموعد المحدد، سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

إجراء القرعة الإلكترونية واختيار حصة الجمعيات الأهلية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية، وهي حصة الوزارة لهذا الموسم من إجمالي التأشيرات المخصصة لمصر. 

وبلغ عدد المتقدمين عبر البوابة الموحدة للحج أكثر من 36 ألف مواطن ومواطنة، حيث تم الالتزام بإجراءات إلكترونية دقيقة دون أي تدخل بشري، مع تخصيص نسبة لكل محافظة بحسب عدد الطلبات.

خدمات مبتكرة وتجهيزات ميدانية للحجاج

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج تعمل على توفير كل ما يلزم لضمان راحة وسلامة الحجاج خلال رحلتهم، بما في ذلك وسائل نقل حديثة ومريحة، وحجوزات إقامة قريبة من الحرم ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية.

 كما تم تجهيز مخيمات مريحة وآمنة في مشعري منى وعرفات، وتوفير مشرفين مؤهلين لمتابعة شؤون الحجاج بمعدل مشرف لكل 46 حاجًا، بالإضافة إلى بعثة طبية وإدارية لمتابعة كافة الخدمات الميدانية.

التنسيق مع الجهات الشريكة والبعثة السعودية

أوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الداخلية لاختيار الحجاج وإنهاء الإجراءات، ومع وزارة الصحة لتوفير التطعيمات والفحوص الطبية، ومع وزارة الطيران لتسهيل رحلات الحجاج عبر الشركة الوطنية، ومع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء لتقديم الوعظ والإرشاد الديني للحجاج، وكذلك مع السلطات السعودية لضمان استقبال الحجاج وتقديم الدعم لهم منذ لحظة وصولهم وحتى عودتهم إلى مصر.

مستويات برامج الحج وأسعارها

أعلن أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن اعتماد ثلاثة مستويات للحج:

المستوى الأول: فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، بسعر 415 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد 800 متر عن الحرم، بسعر 262 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد 1500 متر عن الحرم، بسعر 228 ألف جنيه شامل الوجبات.

وأكد عبدالموجود أن أسعار جميع المستويات لا تشمل تكلفة تذكرة الطيران، والتي سيتم تحديدها لاحقًا، وأن المستويين الثاني والثالث أقل من الموسم الماضي.

المتقدمون وتفاصيل الإشراف

بلغ إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام أكثر من 36 ألف مواطن ومواطنة من 2843 جمعية ومؤسسة أهلية، بنسبة 42% ذكور و58% إناث، وكانت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المتقدمين. 

كما أعلنت الوزارة فتح باب التقدم للإشراف للمشرفين من أعضاء الجمعيات الأهلية وممثلي الجهات الإدارية بالمحافظات، مع استمرار منح الفرصة للسيدات.

تجهيزات الشركة التابعة للمؤسسة

أشارت الوزارة إلى أن شركة العمرة التابعة للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنهت كافة الإجراءات، وستبدأ أولى رحلاتها بداية من شهر شعبان المقبل، لتلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية.

