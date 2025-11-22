بوابة الحج المصرية.. رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات، يبحث المواطنون عن كيفية الحصول علي نتيجة حج الجمعيات والتي تستعد وزارة التضامن الاجتماعي للإعلان عن نتيجة قرعة الحج لموسم 1447هـ – 2026م خلال الساعات المقبلة، وفقا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية، في انتظار آلاف المتقدمين على مستوى الجمهورية لمعرفة أسماء الفائزين بأداء مناسك الحج ضمن برامج الجمعيات الأهلية.

بوابة الحج المصرية رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات

12 ألف مقعد بانتظار الحجاج

خصصت وزارة التضامن 12 ألف تأشيرة حج للجمعيات الأهلية، بعد تسجيل أكثر من 36 ألف مواطن طلباتهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وتتم عملية الاختيار إلكترونيا عبر قرعة مركزية تشرف عليها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، بحضور ممثلين عن جميع المحافظات لضمان الشفافية والنزاهة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة القرعة

يمكن للمتقدمين معرفة نتائجهم فور اعتمادها رسميا من خلال:

1. الدخول إلى بوابة الحج المصرية.

2. اختيار خدمة الاستعلام عن طلب حج الجمعيات.

3. إدخال الرقم القومي والكود المرفق.

4. الضغط على زر البحث لعرض النتيجة وتفاصيل المحافظة.

خطوات ما بعد إعلان النتائج

بعد صدور نتيجة القرعة، تصدر الوزارة بيانا يتضمن:

مستويات برامج الحج وأسعار كل برنامج بعد انتهاء التعاقدات في مكة والمدينة.

تعليمات سداد الرسوم وإتمام إجراءات السفر.

وتؤكد الوزارة أن جميع البرامج تشمل خدمات إقامة وتنقل ورعاية صحية لضمان راحة الحجاج.

شروط اختيار المتقدمين

شملت شروط قبول الحجاج في قرعة الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ:

أن يكون المتقدم عضوا عاملا أو منتسبا بالجمعية ومسددا لاشتراكاته.

التمتع بلياقة بدنية وعقلية تؤهله لأداء المناسك.

أن تكون الجمعية أو المؤسسة مسجلة قبل 1 يوليو 2025.

إجراءات القرعة الإلكترونية والإشراف

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من بين أكثر من 36 ألف متقدم.

وأجريت القرعة عبر بوابة الحج الموحدة دون تدخل بشري، مع تخصيص النسبة لكل محافظة وفقا لعدد الطلبات.

وأشادت الوزيرة بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدة بالتعاون مع شركة بشرى الضيافة لتقديم خدمات عالية الجودة للحجاج، بما يضمن تجربة إيمانية راقية وآمنة.

كما أكدت الوزيرة استمرار التنسيق مع جميع الجهات الشريكة لتسهيل الإجراءات، بما يشمل وزارة الداخلية لاختيار الحجاج، ووزارة الصحة لتوفير الرعاية الطبية، ووزارة الطيران لتسهيل الرحلات، والأزهر ووزارة الأوقاف لتقديم الوعظ والإرشاد الديني.

برامج وأسعار الحج

وأوضح الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذ أيمن عبدالموجود، أن برامج حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم تنقسم إلى ثلاث مستويات:

مستوى أول: فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة 415 ألف جنيه شامل الوجبات، بدون تذكرة الطيران.

مستوى ثاني: فنادق تبعد 800 متر عن الحرم المكي بتكلفة 262 ألف جنيه شامل الوجبات.

مستوى ثالث: فنادق تبعد 1500 متر عن الحرم المكي بتكلفة 228 ألف جنيه شامل الوجبات.

وأشار عبد الموجود إلى أن الحجاج المختارين يبدأون في سداد تكلفة البرامج من الأحد 23 نوفمبر وحتى الخميس 27 نوفمبر، مع استكمال إجراءات السفر لضمان صعود البدائل في حال عدم الالتزام.

التجهيزات اللوجستية والخدمات للحجاج

تم توفير وسائل نقل حديثة ومريحة بين المشاعر والمناطق المقدسة، وإقامة في فنادق قريبة من الحرم ومخيمات آمنة في مشعري منى وعرفات، بالإضافة إلى إشراف ميداني بكادر مؤهل لكل 46 حاجا لضمان متابعة دقيقة، مع توفير بعثة طبية متكاملة لتقديم الرعاية الصحية الفورية.

كما سيتم فتح باب التقدم للإشراف للحجاج من أعضاء الجمعيات، مع الاستمرار في منح الفرصة للسيدات، لضمان مشاركة جميع الفئات في متابعة تنفيذ البرامج والخدمات.