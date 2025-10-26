هؤلاء يحق لهم التقديم في حج الجمعيات رغم تجاوز السن المحدد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل وشروط التقديم لأداء فريضة حج الجمعيات الأهلية لعام 1447هـ - 2026م، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتنظيم موسم حج مميز يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين الراغبين في أداء الفريضة عبر الجمعيات المعتمدة.

موعد التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2026

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن فتح باب التقديم بدأ يوم 22 أكتوبر 2025، ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلب بعد هذا الموعد.





وبعد انتهاء فترة التقديم، ستبدأ الوزارة مرحلة المراجعة الإلكترونية للطلبات، يعقبها القرعة العلنية منتصف نوفمبر 2025 عبر بوابة وزارة الداخلية، لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين من مختلف المحافظات.

شروط التقديم الأساسية لحج الجمعيات الأهلية 2026

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في أداء الحج هذا الموسم، أبرزها:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك.

- يعتمد تحديد السن على تاريخ 8 فبراير 2026م الموافق 20 شعبان 1447هـ.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ويُستثنى المرافق لأحد الوالدين بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يُشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- يشترط أن يكون المتقدم عضوًا بإحدى الجمعيات الأهلية ومسددًا لاشتراكه السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

- يجب أن تكون الجمعية التي ينتمي إليها المتقدم مقيدة قبل 1 يوليو 2025، وألا تكون محل تحقيق أو دعاوى قضائية.

- يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظة التي يتقدم منها، وفقًا لعنوان بطاقة الرقم القومي.

- ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته، ويتم التحقق من ذلك بعد إعلان النتيجة عبر شهادة التحركات الرسمية.



من يحق له التقديم رغم تجاوز السن المحدد؟

أكدت الوزارة أنه يُسمح لمن تجاوز عمره 75 عامًا بالتقديم في حج الجمعيات الأهلية بشرط وجود مرافق، وذلك وفقًا للسن المحدد في 8 فبراير 2026.

ويشترط أن يكون المرافق من نفس الجنس، وذلك بالنسبة لأصحاب الإعاقة الحركية أو البصرية، بناءً على تقرير طبي صادر من مستشفى معتمد من وزارة الصحة.

المستندات المطلوبة لحج الجمعيات

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه على جميع المتقدمين تقديم:

- بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

- شهادة طبية حديثة في حال وجود أمراض مزمنة أو إعاقة.

- ما يفيد عضوية الجمعية الأهلية المسجل بها المتقدم.

- سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا فقط، إذ لا يُسمح بالتعامل النقدي داخل وحدات التقديم.

- كما شددت الوزارة على أن التقديم المزدوج مرفوض، أي لا يجوز تسجيل نفس المتقدم في أكثر من جهة (الداخلية – السياحة – الجمعيات)، حيث يتم اعتماد الطلب الأول فقط المسجل عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.

خطوات التقديم الإلكتروني عبر بوابة الحج

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي التقديم إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية للحج دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الجمعيات، وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى البوابة المصرية للحج عبر الرابط الرسمي. https://www.hijjfoundation.com/apply_to_hajj

- اختيار خدمة تسجيل طلب حج الجمعيات الأهلية.

- إدخال بيانات الجمعية بدقة.

- تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم.

- سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال أي وسيلة دفع معتمدة.

- متابعة حالة الطلب حتى موعد إجراء القرعة.

وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت إدخال بيانات غير صحيحة، فسيتم استبعاد الطلب فورًا قبل إجراء القرعة لضمان الشفافية الكاملة.



موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية

أعلنت الوزارة أن القرعة الإلكترونية ستُجرى في منتصف شهر نوفمبر 2025، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الرقابية والإعلام، لضمان الحياد الكامل في اختيار الفائزين.



وسيتم إعلان أسماء الفائزين عبر البوابة المصرية للحج، مع إرسال رسائل نصية SMS إلى المقبولين تتضمن التعليمات الخاصة بسداد الدفعات واستكمال المستندات.

الضوابط الصحية لحج الجمعيات الأهلية 2026

بالتنسيق مع وزارة الصحة، تم تحديد مجموعة من الضوابط لضمان موسم حج آمن، حيث يُمنع التقديم للفئات التالية:

- مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى غسيل دوري.

- مرضى تليف الرئة والأمراض القلبية المتقدمة.

- المصابون بـ الأورام أو التليف الكبدي.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة.

- الحالات المصابة بـ أمراض معدية نشطة مثل السل الرئوي أو الحميات النزفية.

- مرضى الزهايمر أو الأمراض النفسية غير المستقرة.

- الحالات المصابة بالسمنة المفرطة المرضية التي قد تعيق الحركة.

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي التزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية والمعايير السعودية لضمان سلامة جميع الحجاج المصريين.

العدالة والشفافية في الاختيار

أشارت وزارة التضامن إلى أن نظام القرعة الإلكترونية الموحدة يضمن الشفافية الكاملة، حيث تُجرى بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، ويتم إعلان النتائج على الملأ، مشددة على أن الوزارة تشرف على كل مراحل الرحلة بداية من التقديم وحتى عودة الحجاج بسلام.

رابط التسجيل وآخر موعد للتقديم

يمكن للراغبين في أداء حج الجمعيات الأهلية 2026 الدخول إلى البوابة المصرية للحج عبر الرابط الرسمي واستكمال خطوات التسجيل قبل 6 نوفمبر 2025، وهو آخر موعد لقبول الطلبات.

وبعد هذا التاريخ، لن تُقبل أي طلبات جديدة، وستبدأ مرحلة المراجعة والقرعة لاختيار الفائزين بالرحلات الرسمية.