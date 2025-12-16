مخدرات بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في قنا| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات، بجانب مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة قنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة – سبق الحكم عليه بالسجن فى جنايتى "مخدرات ، سلاح بدون ترخيص" ) بنطاق محافظة "قنا" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

وتم ضبط بحوزتهم (أكثر من 803 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو"– 64 قطعة سلاح نارى "9 بنادق آلية ، 26 بندقية خرطوش ، 27 فرد خرطوش ، 2 طبنجة ").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (100) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .