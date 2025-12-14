مخدرات ب88 مليون جنيه.. مصرع عنصر إجرامي فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.

وأسفرت عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة القليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة – سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل ، إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى") بنطاق محافظة "القليوبية" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (725 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو ، هروين" - 25 ألف قرص مخدر – 129 قطعة سلاح نارى "104 بندقية خرطوش ، 3 بنادق آلية ، 16 فرد خرطوش، 5 طبنجات ، رشاش") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (88) مليون جنيه