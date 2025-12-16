المحرومون من أمم افريقيا.. 9 منتخبات لم يسبق له الظهور في الكان

تستعد المغرب لاستضافة أكبر حدث على المستوى القاري حينما تجمع 24 منتخب أفريقي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2025.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية على 9 ملاعب موزعه في 6 مدن مختلفة في المغرب.

ويستمر غياب 9 دول عن الظهور الأول في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 على رأسهم تشاد وجيبوتي.

ويتواجد 9 دولة لم تنل الظهور الأول حتى الان للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا وهم تشاد ، وجيبوتي وإريتيريا وإسواتيني ولسوتو والصومال وسيشيل وجنوب السودان وساو تومي وبرينسيب.

جوائز بطولة كأس الأمم الأفريقية

في سياق أخر أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب، في نسخة تُعد من الأكبر على مستوى العوائد المالية في تاريخ البطولة القارية، بإجمالي جوائز يصل إلى 32 مليون دولار.

وسيحصل المنتخب المتوج باللقب على مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار، في خطوة تعكس سعي “كاف” لرفع القيمة التسويقية والفنية للبطولة، وتحفيز المنتخبات على تقديم أفضل مستوياتها حتى المباراة النهائية.

أما المنتخب صاحب المركز الثاني، فينال جائزة مالية تبلغ 4 ملايين دولار، بينما يحصل المنتخبان الخاسران في الدور نصف النهائي على 2.5 مليون دولار لكل منتخب، تقديرًا لمشوارهما حتى المربع الذهبي.

وبحسب نظام الجوائز المعتمد، فإن المنتخبات التي تصل إلى الدور ربع النهائي ستحصل على مليون و300 ألف دولار، في حين تُخصص مكافأة قدرها 800 ألف دولار للمنتخبات التي تودع البطولة من دور ثمن النهائي.

دور المجموعات

وعلى مستوى دور المجموعات، رصد الاتحاد الإفريقي مكافأة مالية قدرها 700 ألف دولار لكل منتخب يحتل المركز الثالث في مجموعته، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 500 ألف دولار، بما يضمن عائدًا ماليًا لكل المنتخبات المشاركة، حتى تلك التي تودع البطولة مبكرًا.