قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

المحرومون من أمم افريقيا.. 9 منتخبات لم يسبق له الظهور في الكان

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

تستعد المغرب لاستضافة أكبر حدث على المستوى القاري حينما تجمع 24 منتخب أفريقي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2025.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية على 9 ملاعب موزعه في 6 مدن مختلفة في المغرب.

ويستمر غياب 9 دول عن الظهور الأول في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 على رأسهم تشاد وجيبوتي.

ويتواجد 9 دولة لم تنل الظهور الأول حتى الان للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا وهم تشاد ، وجيبوتي وإريتيريا وإسواتيني ولسوتو والصومال وسيشيل وجنوب السودان وساو تومي وبرينسيب.

جوائز بطولة كأس الأمم الأفريقية 

في سياق أخر أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب، في نسخة تُعد من الأكبر على مستوى العوائد المالية في تاريخ البطولة القارية، بإجمالي جوائز يصل إلى 32 مليون دولار.

وسيحصل المنتخب المتوج باللقب على مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار، في خطوة تعكس سعي “كاف” لرفع القيمة التسويقية والفنية للبطولة، وتحفيز المنتخبات على تقديم أفضل مستوياتها حتى المباراة النهائية.

أما المنتخب صاحب المركز الثاني، فينال جائزة مالية تبلغ 4 ملايين دولار، بينما يحصل المنتخبان الخاسران في الدور نصف النهائي على 2.5 مليون دولار لكل منتخب، تقديرًا لمشوارهما حتى المربع الذهبي.

وبحسب نظام الجوائز المعتمد، فإن المنتخبات التي تصل إلى الدور ربع النهائي ستحصل على مليون و300 ألف دولار، في حين تُخصص مكافأة قدرها 800 ألف دولار للمنتخبات التي تودع البطولة من دور ثمن النهائي.

دور المجموعات
وعلى مستوى دور المجموعات، رصد الاتحاد الإفريقي مكافأة مالية قدرها 700 ألف دولار لكل منتخب يحتل المركز الثالث في مجموعته، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 500 ألف دولار، بما يضمن عائدًا ماليًا لكل المنتخبات المشاركة، حتى تلك التي تودع البطولة مبكرًا.

أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا منتخب مصر المغرب جيبوتي

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

أرشيفية

زيلينسكي: روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية وتفرض قيودًا تمس تحالفاتنا

منفذي هجوم سيدني

رحلة إلى الفلبين.. مفاجأة جديدة حول تاريخ منفذي هجوم سيدني

جانب من اللقاء

استشاري: الوقاية والدعم النفسي خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من التحرش

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

