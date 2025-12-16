قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا
تفاصيل افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية
رئيس الوزراء يفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة "قها للصناعات الكيماوية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الرابعة.. السنغال في المقدمة.. وصراع قوي بين الثلاثي بنين والكونغو وبوتسوانا

أمم افريقيا
أمم افريقيا

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية، فى نسختها رقم 35 بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر ، حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .
وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا، في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية، وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.
وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة، سواء من حيث المستوى الفني المتوقع أو من حيث التنظيم، في ظل امتلاك المغرب بنية تحتية متميزة وملاعب حديثة تستوفي أعلى المعايير الدولية خاصة أن المغرب من الدول التى ستسضيف بطولة كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال .


وتشهد البطولة مشاركة نخبة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، ما يرفع من القيمة الفنية للمنافسات ويزيد من حدة الصراع على اللقب.
نظام البطولة 
تُقام البطولة بنظام دور المجموعات، حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.
يتأهل إلى دور الـ16:
أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة
بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
ثم تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16، مرورًا بربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل القارة.
ويواصل موقع صدي البلد نشر قوائم المنتخبات بالكامل من خلال نشر قوائم كل مجموعة والصراع المنتظر فى كل مجموعة .. وفي المجموعة الرابعة تبرز السنغال بقوتها ونجومها الكبار كأحد القوي التى يتوقع لها الجميع أن تتصدر المجموعة فيما يتبقي صراع بيم الثلاثي بنين و بوتسوانا والكونغو الديمقراطية .

قوائم المجموعة الرابعة

قائمة السنغال 
حراسة المرمى: إدوارد ميندي – موري دياو – ييهفين ضيوف.
خط الدفاع: خاليدو كوليبالي – موسى نيكاتيه – كريبن دياتا – الحاج مالك ضيوف – مامادو سار – إسماعيل جاكوبس – أنتوني ميندي – عبدولاي سيك – إيلاي كامارا.
خط الوسط: إدريسا جانا جاي – لامين كامارا – حبيب ديارا – بابي ماتار سار – بابي جاي – باثي سيسيه.
خط الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إسماعيلا سار – بولا دياي – شريف نداي – إليمان ندياي – حبيب ديالو - إبراهيم مباي – شيخ سابالي – أساني دياو.


قائمة الكونغو الديمقراطية 
حراس المرمى: تيو فايولو - ليونيل مباسي - ماثيو إيبولو
خط الدفاع: آرون وان بيساكا - جيديون كالولو - آرثر ماسواكو - شانسيل مبمبا - أكسل توانزيبي - روكي بوشيري - وريس كايمبي - ستيفن كابوادي.
خط الوسط: نواه صديقي - إيدو كايمبي - صامويل موتوسامي - شارل بيكيل - نجال آييل موكاو - ماريو سترويكينس - ثيو بونجوندا - ميشيل أنج باليكويشا -ناثانيال مبوكو - براين سيبينجا.
خط الهجوم: سايمون بانزا - فيستون مايلي - صامويل إيسيندي - ميشاك إيليا - سيدريك باكامبو


قائمة بنين 
حراسة المرمى: داندجينو مارسيل - ألاجبي ساتورنين - أوباسا سيرج.
خط الدفاع: أتيدجيكو سامادو - أزونجنيتودي شارلمان - فاسينو رودريج - كيكي ديفيد - موميني رشيد - أورو تاميمو - يوهان روش - تيجاني محمد - فيردون أوليفيي.
خط الوسط: أهلينفي ماتيو - أهوانجبو ماريانو - أهودو جيسلان - دالميدا سيسي - دوكو دودو - حسن إيموران - كوسي رودريج.
خط الهجوم: أكيمي آدم - ألوكو رودولفو  - أموسو روماريك - دوسو جوديل - هونتوندجي أندرياس - مونيي ستيف - أولايتان جونيور - راشيدو رازاك - سانتوس فيليبي - تيسيليمي أولاتوندجي - توسين أيجون.


قائمة بوتسوانا 
حراس المرمى: ليسينيا مالابيلا، كيداجيلي كجوسيبولا، جويتسيوني فوخو، كابيلو دامبي.
الدفاع: موشا جاولاولوي، ذاتايون ديتلهوكي، شانجاني نجندا، تيبوجو كوبيلانج، ألفورد فيلابي، موثوسي جونسون، شيكو موليفي، ثابو لينانياني.
خط الوسط: جوديراوين مودينجواني، جابي موهوتسوا، أومفيل فيساجي، موثوسي كوبر، ليبوجانج ديتسيلي، كوريتسو ماجافي، مونتي إنوسا، ليبوجينج راموتسي، جيلبرت باروتي، ثابو مابوندا، أومفيل رامواجي.
الهجوم: أوماتلا كيباثو، كابيلو سيكانيينج، ثابانج سيسيني، توميسانج أوريبونيي، سيجولامي بوي، إريك أوكامي، ثابانج بالاتلينج، لوسيكا راتشوكودو، ذاتايون كجامانياني.

الامم الأفريقية السنغال بنين بوتسوانا الكونغو الديمقراطية المجموعة الرابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 1030 قتيلا و206 مفقودين

الاتحاد الأوروبي ولبنان

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي

الأمن الفيدرالي الروسي

روسيا.. إحباط عملية تخريب في خط أنابيب النفط ترانس نفت-دروجبا

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد