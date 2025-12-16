أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الرابعة.. السنغال في المقدمة.. وصراع قوي بين الثلاثي بنين والكونغو وبوتسوانا

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية، فى نسختها رقم 35 بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر ، حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا، في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية، وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.

وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة، سواء من حيث المستوى الفني المتوقع أو من حيث التنظيم، في ظل امتلاك المغرب بنية تحتية متميزة وملاعب حديثة تستوفي أعلى المعايير الدولية خاصة أن المغرب من الدول التى ستسضيف بطولة كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال .



وتشهد البطولة مشاركة نخبة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، ما يرفع من القيمة الفنية للمنافسات ويزيد من حدة الصراع على اللقب.

نظام البطولة

تُقام البطولة بنظام دور المجموعات، حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

يتأهل إلى دور الـ16:

أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة

بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ثم تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16، مرورًا بربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل القارة.

ويواصل موقع صدي البلد نشر قوائم المنتخبات بالكامل من خلال نشر قوائم كل مجموعة والصراع المنتظر فى كل مجموعة .. وفي المجموعة الرابعة تبرز السنغال بقوتها ونجومها الكبار كأحد القوي التى يتوقع لها الجميع أن تتصدر المجموعة فيما يتبقي صراع بيم الثلاثي بنين و بوتسوانا والكونغو الديمقراطية .

قوائم المجموعة الرابعة

قائمة السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي – موري دياو – ييهفين ضيوف.

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي – موسى نيكاتيه – كريبن دياتا – الحاج مالك ضيوف – مامادو سار – إسماعيل جاكوبس – أنتوني ميندي – عبدولاي سيك – إيلاي كامارا.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي – لامين كامارا – حبيب ديارا – بابي ماتار سار – بابي جاي – باثي سيسيه.

خط الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إسماعيلا سار – بولا دياي – شريف نداي – إليمان ندياي – حبيب ديالو - إبراهيم مباي – شيخ سابالي – أساني دياو.



قائمة الكونغو الديمقراطية

حراس المرمى: تيو فايولو - ليونيل مباسي - ماثيو إيبولو

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - جيديون كالولو - آرثر ماسواكو - شانسيل مبمبا - أكسل توانزيبي - روكي بوشيري - وريس كايمبي - ستيفن كابوادي.

خط الوسط: نواه صديقي - إيدو كايمبي - صامويل موتوسامي - شارل بيكيل - نجال آييل موكاو - ماريو سترويكينس - ثيو بونجوندا - ميشيل أنج باليكويشا -ناثانيال مبوكو - براين سيبينجا.

خط الهجوم: سايمون بانزا - فيستون مايلي - صامويل إيسيندي - ميشاك إيليا - سيدريك باكامبو



قائمة بنين

حراسة المرمى: داندجينو مارسيل - ألاجبي ساتورنين - أوباسا سيرج.

خط الدفاع: أتيدجيكو سامادو - أزونجنيتودي شارلمان - فاسينو رودريج - كيكي ديفيد - موميني رشيد - أورو تاميمو - يوهان روش - تيجاني محمد - فيردون أوليفيي.

خط الوسط: أهلينفي ماتيو - أهوانجبو ماريانو - أهودو جيسلان - دالميدا سيسي - دوكو دودو - حسن إيموران - كوسي رودريج.

خط الهجوم: أكيمي آدم - ألوكو رودولفو - أموسو روماريك - دوسو جوديل - هونتوندجي أندرياس - مونيي ستيف - أولايتان جونيور - راشيدو رازاك - سانتوس فيليبي - تيسيليمي أولاتوندجي - توسين أيجون.