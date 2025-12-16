مصطفى محمد بين أوروبا والخليج.. كواليس مستقبل مهاجم نانت بعد أمم أفريقيا 2025

كشف الإعلامي محمد طارق، أن مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، يضع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 هدفًا رئيسيًا لتسويق نفسه مجددًا في الملاعب الأوروبية، في ظل رغبته في تقديم مستوى قوي يعزز فرص بقائه داخل القارة العجوز.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصطفى محمد في حال عدم استمراره في أوروبا، قد يتجه للانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تمنحه الاستقرار المادي والفني، خاصة بعد سنوات من الاحتراف خارج مصر.

وأشار أضا إلى أن النادي الأهلي يراقب موقف مصطفى محمد، ولا يمانع انتقاله للاحتراف في الخليج، على أن يدخل في مفاوضات لضمه بعد عام أو عامين، خاصة أن اللاعب سيكون قد أنهى رحلته الخارجية وبات يميل للعودة إلى الدوري المصري في مرحلة لاحقة من مسيرته.

