أحمد حسن يعلق على تعاقد الأهلي مع مدير تعاقدات جديد

كشف الإعلامي أحمد حسن، نجم منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، عن تعيين مدير تعاقدات جديد في الأهلي.



وكتب أحمد حسن: "مصدر: سيتم تعيين مدير تعاقدات جديد في الأهلي ولكن بعد الميركاتو الشتوي المقبل".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وطلب المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن فريق سيراميكا قبل مواجهة الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي يخوضها المارد الأحمر دون لاعبيه الدوليين.

ويرغب توروب فى تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد لتقديم عروض جيدة في هذه البطولة التي يلعب فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة كل من، سيراميكا – فاركو- طلائع الجيش- إنبي- غزل المحلة، والمقاولون العرب.

وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.

وخسر سيراميكا مباراته الأولى في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر من طلائع الجيش بهدفين دون رد، وحقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق المصري وطلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.