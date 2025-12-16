قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر: إمدادات شتوية وغذائية وطبية لـ غزة عبر قافلة «زاد العزة»
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
مصطفى يونس يعلق على تنازل الأهلى عن القضايا المقدمة ضده

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على قرار النادي الأهلي بالتنازل عن كل القضايا المقدمة ضده، على خلفية تصريحاته الأخيرة ضد القلعة الحمراء.

وقال مصطفى يونس فى تصريحات عبر قناة «إم بى سى مصر»: "الاعتذار كان أقل حاجه ممكن أقدمها للنادي الأهلي لما تبينت الحقائق، رغم إن كان فيه ناس معترضة.. ولو أنا غلطت فى ده حبًا فى النادي الأهلي".

وأضاف: "أنا كنت سعيد جدًا بعدما تنازل الأهلي عن القضايا المرفوعة ضدي، وأنا بأشكر المستشار محمد عثمان والشؤون القانونية بالأهلى وكل المسؤولين، وكل الناس اللى سعت فى الصلح ده".

وتابع “يونس” قائلا: "مرة تانية وتالتة وعشرة بعتذر للنادي الأهلي وكلهم أصدقائي وأخواتي، وأنا من بعد هذا الموضوع امتنعت عن الإدلاء بأى تصريحات مع إن مصر كلها كانت بتكلمني علشان أطلع اتكلم".

وزاد: "بوجه كلامي للزملاء الأعزاء أنا مش هتكلم تاني غير هنا (مع مهيب عبدالهادي) وكلكم أصدقائي.. فى ناس قالتلي قدم تظلم على الـ3 أشهر ولكن أنا قولتلهم لا مش هقدم لإني أساسًا مش هتكلم".

وأتم: "أنا مش محتاج إني أقدم تظلم علشان يبقوا شهر ولا اتنين".

كان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي  قد أكد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء طلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس، التى سبق وتم تقديمها بسبب تصريحاته المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وفى القنوات الفضائية.

