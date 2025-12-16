مصطفى يونس يعلق على تنازل الأهلى عن القضايا المقدمة ضده

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على قرار النادي الأهلي بالتنازل عن كل القضايا المقدمة ضده، على خلفية تصريحاته الأخيرة ضد القلعة الحمراء.

وقال مصطفى يونس فى تصريحات عبر قناة «إم بى سى مصر»: "الاعتذار كان أقل حاجه ممكن أقدمها للنادي الأهلي لما تبينت الحقائق، رغم إن كان فيه ناس معترضة.. ولو أنا غلطت فى ده حبًا فى النادي الأهلي".

وأضاف: "أنا كنت سعيد جدًا بعدما تنازل الأهلي عن القضايا المرفوعة ضدي، وأنا بأشكر المستشار محمد عثمان والشؤون القانونية بالأهلى وكل المسؤولين، وكل الناس اللى سعت فى الصلح ده".

وتابع “يونس” قائلا: "مرة تانية وتالتة وعشرة بعتذر للنادي الأهلي وكلهم أصدقائي وأخواتي، وأنا من بعد هذا الموضوع امتنعت عن الإدلاء بأى تصريحات مع إن مصر كلها كانت بتكلمني علشان أطلع اتكلم".

وزاد: "بوجه كلامي للزملاء الأعزاء أنا مش هتكلم تاني غير هنا (مع مهيب عبدالهادي) وكلكم أصدقائي.. فى ناس قالتلي قدم تظلم على الـ3 أشهر ولكن أنا قولتلهم لا مش هقدم لإني أساسًا مش هتكلم".

وأتم: "أنا مش محتاج إني أقدم تظلم علشان يبقوا شهر ولا اتنين".

كان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أكد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء طلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد مصطفى يونس، التى سبق وتم تقديمها بسبب تصريحاته المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وفى القنوات الفضائية.