مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
رياضة

مفاجأة بشأن منتخبي المغرب والأردن.. تفاصيل

منتخب المغرب
منتخب المغرب
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن منتخبي المغرب والأردن.

منتخبي المغرب والأردن

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المنتخبين اللي وصلوا نهائي كأس العرب ، المغرب والأردن.

الدوري الأردني أخر 12 سنة ، توج به 5 فرق مختلفة من 12 فريق بيشاركوا في الدوري ، الفيصلي والوحدات وشباب الأردن والرمثا والحسين.

الدوري المغربي أخر 22 سنة توج به  9 فرق مختلفة ، الوداد والرجاء والجيش الملكي وحسنية أغادير وأولمبيك خريبكه والمغرب التطواني والفتح الرباطي واتحاد طنجه ونهضة بركان

احنا عندنا الدوري المصري أخر 21 سنة توج به فريقين فقط الأهلي 16 مرة والزمالك 3 مرات فقط واتلغى سنتين .. ولما بيراميدز بينافس ويقرب .. بيتحارب ويخسر بفعل فاعل".

تعليق فتحي سند 

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي نهائي كأس العرب والمواجهة المرتقبة في النهائي بين الأردن و المغرب، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند، في منشوره: الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب.. النهائي ده عنوانه استحقاق مش مفاجأة.. الأردن والمغرب كانوا أوضح منتخبين في البطولة من بدري، أداء ثابت وشخصية حاضرة، حتى والمغرب مش بكامل نجومها، والأردن ناقصها عناصر تقيلة".

واضاف: "اللي حصل ده نتاج شغل محترم من الأجهزة الفنية والإدارية، تنظيم، التزام، وروح قتالية باينة في كل ماتش من كل اللاعيبة".

وختم: "ناس كتير شايفة واتفق معاها إن النهائي ده هو الأفضل فنيًا في البطولة، ومواجهة أتوقع نشوف فيها كورة تقيلة وممتعة للآخر".

يشهد نهائي بطولة كأس العرب 2025 حدثًا استثنائيًا على مستوى تاريخ البطولة، بعدما تأكد إقامة النهائي بين منتخب آسيوي وآخر أفريقي، في سابقة هي الأولى منذ نسخة عام 1992، لتعود المواجهة العابرة للقارات بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود.

منتخب الاردن منتخب مصر منتخب المغرب كأس العرب

