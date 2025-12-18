احتفالات فنية ورياضية للأشخاص ذوي الإعاقة بنادي سبورتينج الرياضي

استضاف نادي سبورتينج الرياضي فعالية فنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع لجنة الإعاقة بالمنطقة الروتارية 2451 - مصر، ونادي روتاري الإسكندرية.

وبحسب بيان للمجلس - فقد أقيمت استعراضات فنية وبدوية وفرعونية أبطالها من ذوي الإعاقة، فضلاً عن مسابقات رياضية شارك فيها الأطفال، وكذلك عروض توعوية للتعريف بكيفية مواجهة التنمر والتحرش ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك وسط أجواء غامرة بالسعادة وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وضمن احتفالات "فرح ومرح" التي ينظمها المجلس مع المناطق الروتارية المختلفة لدمج ذوي الإعاقة مجتمعياً ومشاركتهم فرحتهم بمثل هذا النوع من الفعاليات والمسابقات الترفيهية.