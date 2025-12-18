خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر

قال الدكتور أحمد الصفتي، الخبير الاقتصادي، إن عوائد المتحف المصري الكبير، لها أمور مباشرة، وأمور غير مباشرة، موضحًا أن الجميع يشاهد حجم الحجز لدخول المتحف، وفي نفس الأمر نجد الحجوزات التي تتم من أجل الجلوس في مصر،وهناك زيادة في نسب السياحة.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال حواره مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد السائحين ارتفع ووصل إلى 18 مليون سائح،وأيضًا هناك ارتفع معدل انفاق السائحين في مصر.

وأشار إلى أن عوائد المتحف ليس ليوم لكن عوائد المتحف مستمرة لفترة طويلة، وأن الأمور مبشرة وأن هناك تحسن أكثر في الأوضاع الاقتصادية، وأن المؤسسات العالمية في الاقتصاد تشيد بما يتم في مصر.

وأوضح أن الفترة المقبلة هناك زيادة في معدلات السياحة، وأن الدولة تسير وفق خطة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وزيادة الاستثمار.