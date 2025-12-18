قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
محمود نوفل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس واعتقال 4 مشتبهين بجانب تضرر المركبات جراء اشتباكات وقعت بين الشرطة وعدد من المتظاهرين من "الحريديم".

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت عن تصاعد حدة الأزمة الداخلية في كيان الاحتلال، حيث وجه رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست الحالي، جادي أيزنكوت، برقية عاجلة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بـ "التوقف قبل الخراب" وإعادة النظر فوراً في مقترح قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية ؛ فيأتي تحذير أيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، ليؤكد عمق الشرخ داخل المؤسسة الأمنية والسياسية للاحتلال، حيث أشار إلى أن مشاركته في جلسة لجنة الخارجية والأمن كانت بدافع "وطني" وشعور بـ "قضية طارئة وملحة". إلا أنه خرج بانطباع "سيئ وصعب"، مؤكداً إصرار نتنياهو على تمرير القانون بأي ثمن، رغم خطورته على "هيكلية ومفهوم جيش الشعب" (في إشارة إلى جيش الاحتلال).

كما خاطب أيزنكوت نتنياهو بصفته قائداً عسكرياً سابقاً، محذراً من أن القانون الحالي "سيؤثر سلباً على تماسك الجيش" الذي يواجه أعباء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ووجه أيزنكوت تحذيراً مباشراً لنتنياهو قائلاً: "إياك أن تصحح الخطأ التاريخي 'السابع من أكتوبر' بخطأ تاريخي آخر لن يكون قابل للتصحيح لاحقاً وسنبكي عليه لأجيال قادمة وسندفع ثمنه اجتماعياً وأمنياً".

وأكد على أن جنود جيش الاحتلال النظامي والاحتياط "لا يمتلكون القدرة على تحمل الأعباء لوحدهم بعد عامين من الحرب"، مشددا  أن صيغة القانون الحالية لن تحل أزمة نقص الجنود ولن تلبي احتياجات الجيش أبداً، خصوصاً في وقت الحرب.

