زعيم حزب إسرائيلي يشترط لدعم نتنياهو إعفاء الحريديم من التجنيد

وجه زعيم حزب يهدوت هتوراة الحريدي يتسحاق جولدكنوبف، اليوم /الخميس/، إنذارًا نهائيًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكّدًا أنه لن يحصل على دعم حزبه لحكومة جديدة ولا ميزانية الدولة؛ ما لم يُسنّ قانون يعفي الحريديم من التجنيد.



وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية أن الحاخام جولدكنوبف شدّد على أن التوتر نابع من تأخير تمرير القانون، وأن هذا الملف يعد "جوهر هوية" الحزب، لأن التعهد بسنّه كان من أساسات دخولهم في الائتلاف مع حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.



من جانبه، هدد الحاخام موشي هيلل هيرش من فصيل "ديجل هتوراة" بسحب نواب "يهودات هتوراة" من التحالف الحاكم إذا لم تشهد مسودة القانون تغييرا دراماتيكيًا يرضي القيادة الدينية.



وفي أعقاب ذلك، قرّرت كتلة "يهدوت هتوراة" المكونة من "ديجل هتوراة" و"أجودات إسرائيل" الانسحاب من الائتلاف.



وهذه التصريحات والتهديدات تأتي وسط اتهامات من الحريديين بأن نتنياهو يماطل في تمرير القانون، وهو ما ينذر بتصعيد سياسي قد يؤدي إلى أزمة حكومية أو حتى انتخابات مبكرة.