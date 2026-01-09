قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تغييرات عديدة في تشكيل المنتخب أمام كوت ديفوار

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام كوت ديفوار مساء السبت المقبل في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب

ومن المتوقع ان يصبح هناك تغيير جذري في تشكيل منتخب مصر أمام كوت ديفوار :

خالد صبحي بديل محمد حمدى و إبراهيم عادل بديل تريزيجيه مع عمر مرموش ومحمد صلاح 

 بينما في خط الوسط محمد شحاته أو مهند لاشين في  التشكيل الأساسي

و إستمرار مصطفى محمد على دكة البدلاء حيث انه يعد ورقه  في يد حسام حسن المدير الفني للمنتخب  للدفع به في الوقت المناسب.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

يواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار غدا السبت في تمام الساعه التاسعة مساء ، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في المغرب.

 بدأ منتخب الفراعنة البطولة بفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ثم التعادل السلبى مع أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ثم تخطى منتخب بنين بالفوز 3 /1 ليتأهل لربع النهائي.

منتخب مصر كوت ديفوار كاس الامم الافريقية

