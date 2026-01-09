قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد رمضان يروج لأغنية جديدة في أحدث ظهور

سارة عبد الله

روج الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وشارك محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وكتب: “هو فى زى محمد؟!.. قريبًا”.

من جانب اخر، أحيا النجم محمد رمضانحفلا غنائيا ضخما مساء أمس، الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد ضمن سهرات واحتفالات أعياد الميلاد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

حضر رمضان عقب منتصف الليل بكامل أناقته مرتديا ملابس كاجوال، وكان فى استقباله منظم الحفل رفيق غبور والمنتج ياسر الحريري، منظم الفقرات الفنية والترفيهية.

صعد رمضان على خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "أنا مافيا.. إنت هلهل" وسط أجواء استعراضية مبهرة امتزجت بهتافات وصيحات الاستقبال الحار للجمهور.

وحرص رمضان على تحية الحضور من أصدقائه من نجوم الفن، منهم الكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل، والفنانة ريم البارودي، ورنا سماحة، والمطربة علياء صبحي، بالإضافة إلى منة فضالي التي مازحها قائلا: "إيه اللي جابك هنا.. هبلغ جعفر العمدة.. وإنتي عارفة هيعمل فيكي إيه".

