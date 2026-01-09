تامر حسني يطلب الدعاء بالرحمة لنجلة شقيق عادل حقي

طالب الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه الدعاء لابنة شقيق الموسيقار عادل حقي بعد وفاتها.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على انستجرام: “اسألكم الدعاء بالرحمة لنجلة شقيق الموسيقار عادل حقي البقاء لله”.

تامر حسني على انستجرام

وأعلن الفنان عادل حقي عن وفاة ساندرا ابنة شقيقه في الدنمارك ، مؤكداً إن وفاتها طبيعية .

وقال عادل حقي في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: رحلت صغيرتي ساندرا « إبنة أخي »، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة فائقة، تتبع خطواتي وتوجيهي، الآن رحلت، رحلت مبكرا جدا، فلترقد روحك الجميلة في سلام، وداعا ساندرا.