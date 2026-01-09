محمد علي رزق يتعرض لحادث سير بطريق الواحات

كشف الفنان محمد علي رزق عن تعرضه لحادث سير على طريق الواحات .

ونشر محمد علي رزق، صور ل سيارته بعد تعرضه لحادث عبر حسابه الشخصي على فيسبوك،"الحمد لله ربنا سترها .. حفرة على طريق الواحات وللأسف ماكنتش واخد بالي منها .. والعجلة فرقعت .. والحمد لله عدت على خير .. خدوا بالكم يا جماعة .. ربنا يستر طريقنا جميعًا".

يذكر أن محمد علي رزق شارك في فيلم "آخر الخط" بطولة كل من بسمة، بشرى، محمد القس، محمد على رزق، محمد يوسف أوزو، أحمد ثابت، وئام مجدي، محمد جمال كلبظ، ومن تأليف وإخراج محمد السعدني.

الفيلم يجمع سبع شخصيات مختلفة تمثل “الخطايا السبع” في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يعكس رؤية سينمائية فريدة تمزج بين الواقعية والرمزية.