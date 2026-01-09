قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
المرحلة الأخطر.. خبير عسكري سوداني يحلل المشهد الميداني والسياسي في السودان
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة .. « قيمة الاحترام»
فن وثقافة

محمد علي رزق يتعرض لحادث سير بطريق الواحات

محمد علي رزق
محمد علي رزق
منار نور

كشف الفنان محمد علي رزق عن تعرضه لحادث سير على طريق الواحات .

ونشر  محمد علي رزق، صور ل سيارته بعد تعرضه لحادث عبر حسابه الشخصي على فيسبوك،"الحمد لله ربنا سترها .. حفرة على طريق الواحات وللأسف ماكنتش واخد بالي منها .. والعجلة فرقعت .. والحمد لله عدت على خير .. خدوا بالكم يا جماعة .. ربنا يستر طريقنا جميعًا".

يذكر أن محمد علي رزق شارك في فيلم "آخر الخط" بطولة كل من  بسمة، بشرى، محمد القس، محمد على رزق، محمد يوسف أوزو، أحمد ثابت، وئام مجدي، محمد جمال كلبظ، ومن تأليف وإخراج محمد السعدني.

الفيلم يجمع سبع شخصيات مختلفة تمثل “الخطايا السبع” في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يعكس رؤية سينمائية فريدة تمزج بين الواقعية والرمزية.

محمد علي رزق طريق الواحات حادث سيرً

