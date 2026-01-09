قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

"أدوات الممثل" و"الرؤية الإخراجية" ضمن ورش مهرجان المسرح العربي بقصر ثقافة الأنفوشي

أحمد البهى

استقبل قصر ثقافة الأنفوشي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لليوم الرابع على التوالي، فعاليات الورش التدريبية التي تقدم بمحافظة الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

بدأ اليوم مع تمارين الحركة والتنفس، وذلك ضمن ورشة "رحلة الممثل"، التي تقدمها د. منال فودة، أستاذ التمثيل والإخراج ورئيس قسم المسرح بكلية الآداب، بجامعة الإسكندرية.

وأوضحت "فودة" للمتدربين أهمية تلك التدريبات ودورها في رفع وعي الممثل والتحكم في طاقته الأدائية.

أعقب ذلك تدريبات عملية لتقديم مشاهد تعبيرية صامتة، لتعريف المشاركين أهمية الصمت كأداة تعبيرية يمكن للممثل توظيفها لنقل مشاعر متعددة مثل الحيرة، والحزن، والغضب، وحتى السعادة الداخلية، وذلك بهدف إثارة التشويق لدى المشاهد، وإبراز الأبعاد النفسية للشخصيات.

كما شملت الورشة تقديم مشاهد من أعمال درامية متنوعة، بهدف تعريف المشاركين كيفية التعبير عن المشاعر باستخدام الأدوات المختلفة، ومنها: تعبيرات الوجه، ونظرات العينين، وحركة الجسم، واليدين، إلى جانب توظيف نبرة الصوت.

أما في ورشة "تقنيات الإخراج"، استعرض خلال المخرج د. جمال ياقوت، مفهوم الرؤية الإخراجية وأهم عناصرها، مشيرا إلى ضرورة قراءة النص المسرحي عدة مرات من قِبل المخرج، لاستخلاص مكوناته الأساسية والوصول إلى تصور متكامل للعرض، يشمل المناظر، والأزياء، وأداء الممثلين، بما يسهم في تحويل الرؤية التخيلية إلى واقع ينبض بالحياة على خشبة المسرح.

كما واصل حديثه عن عناصر السينوغرافيا المكونة لبنية المشهد المسرحي، موضحا دورها مساعدة المخرج في تحقيق رؤيته الفنية، وخلق تجربة حسية متكاملة للجمهور من خلال المزج بين العناصر البصرية والسمعية والحركية.

واختتم اليوم بتقديم أجزاء من عروض مسرحية ومناقشة عناصرها مع المتدربين، إلى جانب تدريبات عملية على خشبة المسرح لنصوص قصيرة، من بينها "السؤال الأخير"، "العرافة"، و"الزير سالم"، بالإضافة إلى نص من إعداد وإخراج إحدى المتدربات.

تنفذ فعاليات الورش التدريبية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة الفنانة د. منال يمني، وتستمر حتى مساء غد الجمعة، بهدف تنمية مهارات شباب المسرحيين بالمحافظة.

قصر ثقافة الأنفوشي ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي مهرجان المسرح العربي

