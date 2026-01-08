قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
هنكتب تاريخ جديد.. محمد رمضان يروج لحفل بنيويورك

سارة عبد الله

روج الفنان محمد رمضان، لحفل جديد في نيويورك يوم 17 يناير المقبل.

وكتب محمد رمضان عبر فيسبوك: "إلى نيويورك يوم ١٧ يناير ثقة في الله هنكتب تاريخ جديد أول جمهور عربي مع فنانهم المصري في ماديسون سكوير جاردن، مدام ربنا معانا ثم أنتم محدش هينافسنا ع الكوكب ده".

من جانب اخر، أحيا النجم محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما مساء أمس، الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد ضمن سهرات واحتفالات أعياد الميلاد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

حضر رمضان عقب منتصف الليل بكامل أناقته مرتديا ملابس كاجوال، وكان فى استقباله منظم الحفل رفيق غبور والمنتج ياسر الحريري، منظم الفقرات الفنية والترفيهية.

صعد رمضان على خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "أنا مافيا.. إنت هلهل" وسط أجواء استعراضية مبهرة امتزجت بهتافات وصيحات الاستقبال الحار للجمهور.

وحرص رمضان على تحية الحضور من أصدقائه من نجوم الفن، منهم الكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل، والفنانة ريم البارودي، ورنا سماحة، والمطربة علياء صبحي، بالإضافة إلى منة فضالي التي مازحها قائلا: "إيه اللي جابك هنا.. هبلغ جعفر العمدة.. وإنتي عارفة هيعمل فيكي إيه".

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

ميناء دمياط

تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

ميناء نويبع البحري

ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يشهد تداول 210) طن بضائع و143شاحنة

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

