هنكتب تاريخ جديد.. محمد رمضان يروج لحفل بنيويورك

روج الفنان محمد رمضان، لحفل جديد في نيويورك يوم 17 يناير المقبل.

وكتب محمد رمضان عبر فيسبوك: "إلى نيويورك يوم ١٧ يناير ثقة في الله هنكتب تاريخ جديد أول جمهور عربي مع فنانهم المصري في ماديسون سكوير جاردن، مدام ربنا معانا ثم أنتم محدش هينافسنا ع الكوكب ده".

من جانب اخر، أحيا النجم محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما مساء أمس، الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد ضمن سهرات واحتفالات أعياد الميلاد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

حضر رمضان عقب منتصف الليل بكامل أناقته مرتديا ملابس كاجوال، وكان فى استقباله منظم الحفل رفيق غبور والمنتج ياسر الحريري، منظم الفقرات الفنية والترفيهية.

صعد رمضان على خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "أنا مافيا.. إنت هلهل" وسط أجواء استعراضية مبهرة امتزجت بهتافات وصيحات الاستقبال الحار للجمهور.

وحرص رمضان على تحية الحضور من أصدقائه من نجوم الفن، منهم الكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل، والفنانة ريم البارودي، ورنا سماحة، والمطربة علياء صبحي، بالإضافة إلى منة فضالي التي مازحها قائلا: "إيه اللي جابك هنا.. هبلغ جعفر العمدة.. وإنتي عارفة هيعمل فيكي إيه".