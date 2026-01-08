قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تطالب أمريكا بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية ضد ناقلة مارينيرا
مديرية صحة حلب: 5 قتـ.لى و33 مصابًا من المدنيين بنيران «قسد» في المدينة
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
فن وثقافة

محمد رمضان يتألق في حفل ضخم بالشيخ زايد وسط نجوم الفن والمشاهير.. صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد زاهر

أحيا النجم محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما مساء أمس، الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد ضمن سهرات واحتفالات أعياد الميلاد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

حضر رمضان عقب منتصف الليل بكامل أناقته مرتديا ملابس كاجوال، وكان فى استقباله منظم الحفل رفيق غبور والمنتج ياسر الحريري، منظم الفقرات الفنية والترفيهية.

صعد رمضان على خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "أنا مافيا.. إنت هلهل" وسط أجواء استعراضية مبهرة امتزجت بهتافات وصيحات الاستقبال الحار للجمهور.

وحرص رمضان على تحية الحضور من أصدقائه من نجوم الفن، منهم الكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل، والفنانة ريم البارودي، ورنا سماحة، والمطربة علياء صبحي، بالإضافة إلى منة فضالي التي مازحها قائلا: "إيه اللي جابك هنا.. هبلغ جعفر العمدة.. وإنتي عارفة هيعمل فيكي إيه".

واستكمل وصلته الغنائية الاستعراضية المميزة بعدد كبير من أغانيه الشهيرة، منها “بام بام”، و"انساي"، و"توكسيك"، و"أنا البلد"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور على مدى قرابة الساعتين.

تخلل الحفل ترحيب رمضان بإحدى معجباته من بولندا، والتي صعدت بجواره على خشبة المسرح وشاركته بأداء استعراضي على أغانيه.

وفى ختام الحفل، وجه رمضان تحية لكل من ساهم في إنجاح الحفل من حيث التنظيم لصديقه رفيق غبور والمنتج ياسر الحريري.

محمد رمضان الشيخ زايد حفلات

