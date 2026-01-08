محمد رمضان يتألق في حفل ضخم بالشيخ زايد وسط نجوم الفن والمشاهير.. صور

أحيا النجم محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما مساء أمس، الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد ضمن سهرات واحتفالات أعياد الميلاد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

حضر رمضان عقب منتصف الليل بكامل أناقته مرتديا ملابس كاجوال، وكان فى استقباله منظم الحفل رفيق غبور والمنتج ياسر الحريري، منظم الفقرات الفنية والترفيهية.

صعد رمضان على خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "أنا مافيا.. إنت هلهل" وسط أجواء استعراضية مبهرة امتزجت بهتافات وصيحات الاستقبال الحار للجمهور.

وحرص رمضان على تحية الحضور من أصدقائه من نجوم الفن، منهم الكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل، والفنانة ريم البارودي، ورنا سماحة، والمطربة علياء صبحي، بالإضافة إلى منة فضالي التي مازحها قائلا: "إيه اللي جابك هنا.. هبلغ جعفر العمدة.. وإنتي عارفة هيعمل فيكي إيه".

واستكمل وصلته الغنائية الاستعراضية المميزة بعدد كبير من أغانيه الشهيرة، منها “بام بام”، و"انساي"، و"توكسيك"، و"أنا البلد"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور على مدى قرابة الساعتين.

تخلل الحفل ترحيب رمضان بإحدى معجباته من بولندا، والتي صعدت بجواره على خشبة المسرح وشاركته بأداء استعراضي على أغانيه.

وفى ختام الحفل، وجه رمضان تحية لكل من ساهم في إنجاح الحفل من حيث التنظيم لصديقه رفيق غبور والمنتج ياسر الحريري.