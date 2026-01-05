ربطتله الرباط.. مساعدة محمد رمضان تغير له الحذاء بحفل كأس العالم

قام الفنان محمد رمضان، بإيقاف حفل جولة كأس العالم باستاد القاهرة، لدقائق معدودة، لتغيير الحذاء أمام الجمهور على المسرح.

وقال محمد رمضان، المساعدين: «فين الجزمة النايكي بتاعتي الاستايلت غلط ولبسني الجزمة دي أنا اسف بس الجزمة كعبها تاعبني»، لتقوم المساعدة بتغيير الحذاء له على المسرح وتربط له الرباط أمام الجمهور.

أحدث أغاني محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن وصول مشاهدات أغنيته الجديدة إلى مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة، هذه الأغنية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتى قدمها خلال المباراة الافتتاحية في 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

أعمال محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد” والمقرر طرحه عام ٢٠٢٦.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، أثناء الإحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

وفيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد

“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.