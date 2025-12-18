عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين ، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.



وتواصل قوات الاحتلال فرض التضييق والإجراءات المشددة التي تعيق وتعرقل دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، في خامس أيام ما يسمى عيد الأنوار الحانوكاة العبري.



وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ، ما لا يقل عن 13 فلسطينيا من الضفة الغربية .



وأفادت "وفا" ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ، اليوم الخميس، 11 مواطنا من قرية حوسان غرب بيت لحم ، وتمركزت في عدة أحياء فيها، كما اعتقلت مواطنا من مدينة أريحا بعد اقتحام منزله وتفتيشه، بالإضافة لمواطن من مخيم العين غرب نابلس، واعتدت بالضرب على آخرين في مادما جنوبا.



وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومن ثم اقتحمت مخيم عسكر ومحيطه ، كما اقتحمت بلدتي دورا وحلحول في محافظة الخليل، وداهمت عدة منازل ونكلت بالأهالي.



كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين، وأغلقت المدخل الشمالي لمدينة الخليل "راس الجورة"، وكذلك المدخل الجنوبي "الفحص"، ومنعت تنقل المواطنين.



وأشارت "وفا" إلى أن السلطات الإسرائيلية، هدمت صباح اليوم الخميس، منزلا في بلدة عارة بالمثلث الشمالي بأراضي 48 بذريعة البناء دون ترخيص، وسط تصاعد ملحوظ في إخطارات الهدم والغرامات المالية في المنطقة ،وفي حادثة مشابهة، أجبرت السلطات الإسرائيلية، هذا الأسبوع، مواطنا من بلدة عرعرة على هدم منزلين ذاتيا للمرة الثانية، بعد أن اعتبرت أن عملية الهدم الذاتية الأولى لم تكن كافية، ما اضطره لاستكمال الهدم.



ومنذ مطلع العام الجاري، هدم نحو 8 مواطنين منازلهم في بلدة عرعرة بذريعة البناء غير المرخّص، وسط صدور قرارات متكررة بهذا الخصوص.