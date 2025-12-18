أشرف العربي: معهد التخطيط القومي اكتسب قيمة كبيرة لمساندته تجربة التنمية في مصر

ألقى الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الكلمة الافتتاحية للاحتفالية، قال:" أننا نجتمع اليوم للاحتفال بمرور خمسة وستين عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي، حيث يُتوِج المعهد منذ مطلع ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم حقبة مضيئة في مسيرة التخطيط الوطني في مصر، والتي عاصرت العديد من التطورات التخطيطية في الأدوات والأساليب والتجارب والخبرات.

وتابع خلال كلمته في احتفالية مرو 65 عامل على تأسيس معهد التخطيط:"وقد ساهم فيها المعهد عبر العقود الماضية، كأول مركز فكر على المستويين الوطني والإقليمي يُعنى بصفة أساسية بقضايا التخطيط والتنمية، بنصيب كبير وهام في إثراء الفكر والعمل التخطيطي والتنموي في مصر وغيرها من الدول بصفة عامة، والدول العربية والأفريقية بصفة خاصة.





وأضاف أن أهمية أدوار المعهد تضاعفت في السنوات الأخيرة بداية من تدشين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتحديثاتها، والخطط متوسطة المدى والسنوية المرتبطة بها، وانتهاءً بإطلاق الإصدار الأول للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يدعم المعهد كافة أدوار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم الخاصة بها. لذا وعلى التوازي أطلق المعهد برامج أكاديمية ومهنية في التخطيط والتنمية، والمتابعة والتقييم، لصقل وتنمية كوادر وطنية محترفة في مجالات التنمية المستدامة المختلفة في كافة مؤسسات الدولة.





وأكد أن معهد التخطيط القومي لم يكتسب قيمته من فراغ بل اكتسبها من خلال دعم ومساندة تجربة التخطيط للتنمية في مصر بكافة تطوراتها وتحولاتها منذ انطلاق الخطة الخمسية الأولى في ستينيات القرن الماضي (1960 – 1965) وحتى إطلاق وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وتحديثاتها، وكذا إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للإصدار الأول للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.