قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
بوابة السماء تنفتح على الطفولة: قراءة بصرية جديدة في معرض لـ أوبو العالمية
بعد انتشار الفيروسات التنفسية.. أسعار لقاح الإنفلونزا وطريقة التطعيم
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أشرف العربي: معهد التخطيط القومي اكتسب قيمة كبيرة لمساندته تجربة التنمية في مصر

أشرف العربي
أشرف العربي

 ألقى الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الكلمة الافتتاحية للاحتفالية، قال:" أننا نجتمع اليوم للاحتفال بمرور خمسة وستين عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي، حيث يُتوِج المعهد منذ مطلع ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم حقبة مضيئة في مسيرة التخطيط الوطني في مصر، والتي عاصرت العديد من التطورات التخطيطية في الأدوات والأساليب والتجارب والخبرات.

وتابع خلال كلمته في احتفالية مرو 65 عامل على تأسيس معهد التخطيط:"وقد ساهم فيها المعهد عبر العقود الماضية، كأول مركز فكر على المستويين الوطني والإقليمي يُعنى بصفة أساسية بقضايا التخطيط والتنمية، بنصيب كبير وهام في إثراء الفكر والعمل التخطيطي والتنموي في مصر وغيرها من الدول بصفة عامة، والدول العربية والأفريقية بصفة خاصة.
 


وأضاف أن أهمية أدوار المعهد تضاعفت في السنوات الأخيرة بداية من تدشين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتحديثاتها، والخطط متوسطة المدى والسنوية المرتبطة بها، وانتهاءً بإطلاق الإصدار الأول للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يدعم المعهد كافة أدوار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم الخاصة بها. لذا وعلى التوازي أطلق المعهد برامج أكاديمية ومهنية في التخطيط والتنمية، والمتابعة والتقييم، لصقل وتنمية كوادر وطنية محترفة في مجالات التنمية المستدامة المختلفة في كافة مؤسسات الدولة.



وأكد أن معهد التخطيط القومي لم يكتسب قيمته من فراغ بل اكتسبها من خلال دعم ومساندة تجربة التخطيط للتنمية في مصر بكافة تطوراتها وتحولاتها منذ انطلاق الخطة الخمسية الأولى في ستينيات القرن الماضي (1960 – 1965) وحتى إطلاق وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وتحديثاتها، وكذا إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للإصدار الأول للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

معهد التخطيط القومي أشرف العربي التنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لتعزيز سبل التعاون في المجالات التعليمية والتكنولوجية

المعاهد الأزهرية تناقش مع المنصة اليابانية للبرمجة التعاون بمجالات التعليم والتكنولوجيا

الحصيبلى التى خلفتها النتخفضات الجوية فى غزة

مرصد الأزهر: وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال جراء المنخفضات الجوية في غزة

رئيس القطاع الديني خلال المحاضرة

الأوقاف: رئيس القطاع الديني محاضرًا في فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد