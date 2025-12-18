بحضور عدد من الوزراء| معهد التخطيط القومي يحتفل بمرور 65 عامًا على تأسيسه.. صور

ينظم معهد التخطيط القومي، تحت رعاية وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، احتفالية كبرى بمناسبة مرور خمسة وستين عامًا على تأسيسه، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.

ويأتي تنظيم الاحتفالية برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، احتفاءً بالدور العلمي والبحثي الذي يقوم به المعهد منذ تأسيسه عام 1960. ومساهماته في دعم منظومة التخطيط والتنمية في مصر على مدار أكثر من ستة عقود.

تشهد الاحتفالية حضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمسؤولين، فضلاً عن مجموعة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتتناول فعاليات الاحتفال استعراض مسيرة المعهد وإنجازاته، ودوره في إعداد الكوادر وبناء القدرات، ودعم صناع القرار بالدراسات والبحوث العلمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.