إيناس سيد المكاوى ابنة شقيقة أم كلثوم تعبر عن حزنها من تقليد أحد المطربين لها

تحدثت إيناس، نجلة الفنان الراحل سيد مكاوى، عن موقفا كشف عن استياء أفراد أسرة أم كلثوم، من تقليد أحد المطربين لها فى بداية مشوارها.

وكتبت إيناس عبر «فيسبوك»: أتذكر أن أبى سيد مكاوى رحمه الله، وبعد رحيل الست بأعوام، تلقى اتصالاً هاتفيا من السيدة سعدية ابنة أخت أم كلثوم، وكان أبى على تواصل دايم بالأسرة والفرقة، وخاصة عازف الناى سيد سالم والعظمة وآخرين.

وأضافت: أتذكر أن السيدة سعدية كانت فى غاية الانفعال، وقد أبدت استياءها الشديد من أن أحد المطربين الكبار قد قام بتقليد كوكب الشرق فى بداية حياتها، عندما كانت تغنى بطريقة تقليدية طربية قديمة، وبصوت رفيع فى برنامج رمضانى.

وتابعت: فماكان من سيد مكاوى إلا أن هاتفه فى لحظتها، وطلب منه تقديم اعتذار سريع وبشكل يتناسب مع مكانة الست وصورتها الراسخةفى الوجدان، ربما يكون فى هذه الحكاية البسيطة جدا ردا على بعض الأمور.