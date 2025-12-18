قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد وطني.. كبار السن يُوجّهون رسالة مشاركة قوية في التصويت لإعادة انتخابات النواب بالشرقية
أشرف العربي: معهد التخطيط القومي اكتسب قيمة كبيرة لمساندته تجربة التنمية في مصر
السيدات يتصدرن لجان التصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد
بيدفعوا رشاوى .. القبض على رجل وسيدة فى محيط اللجان الإنتخابية بالمنوفية
هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيناس سيد المكاوى ابنة شقيقة أم كلثوم تعبر عن حزنها من تقليد أحد المطربين لها

ام كلثوم
ام كلثوم
يمنى عبد الظاهر

تحدثت إيناس، نجلة الفنان الراحل سيد مكاوى، عن موقفا كشف عن استياء أفراد أسرة أم كلثوم، من تقليد أحد المطربين لها فى بداية مشوارها.

وكتبت إيناس عبر «فيسبوك»: أتذكر أن أبى سيد مكاوى رحمه الله، وبعد رحيل الست بأعوام، تلقى اتصالاً هاتفيا من السيدة سعدية ابنة أخت أم كلثوم، وكان أبى على تواصل دايم بالأسرة والفرقة، وخاصة عازف الناى سيد سالم والعظمة وآخرين.

وأضافت: أتذكر أن السيدة سعدية كانت فى غاية الانفعال، وقد أبدت استياءها الشديد من أن أحد المطربين الكبار قد قام بتقليد كوكب الشرق فى بداية حياتها، عندما كانت تغنى بطريقة تقليدية طربية قديمة، وبصوت رفيع فى برنامج رمضانى.

وتابعت: فماكان من سيد مكاوى إلا أن هاتفه فى لحظتها، وطلب منه تقديم اعتذار سريع وبشكل يتناسب مع مكانة الست وصورتها الراسخةفى الوجدان، ربما يكون فى هذه الحكاية البسيطة جدا ردا على بعض الأمور.

إيناس نجلة الفنان الراحل سيد مكاوى

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

السعودية

بسبب الأمطار.. إيقاف مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

توروب

توروب يرفض ضم عمر فايد لهذا السبب

كهربا ومحمد الشناوي

كهربا يهنئ الشناوي بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟

بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

إيريني يسري
إيريني يسري
إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

