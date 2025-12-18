قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الشرقية: العملية الانتخابية تمت بتنسيق كامل وتعاون مستمر بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وأعضاء اللجنه العليا للانتخابات أعمال غلق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الانتخابية بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥  وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وهشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

أكد محافظ الشرقية أن العملية الإنتخابية اليوم شهدت إقبالا من المواطنين للادلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بمجلس النواب وذلك تحت إشراف قضائي كامل وتم غلق لجان التصويت طبقا للمواعيد التي اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في التاسعة مساءاً دون وجود أي معوقات.

كما تابع المحافظ أعمال غلق صناديق الإقتراع بالأقفال الكودية المؤمَّنة بمعرفة السادة القضاة رؤساء اللجان واطمأن علي بدء أعمال فرز الأصوات داخل نفس مقار اللجان بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التزمت بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما حرص المحافظ علي التواصل مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكيد علي غلق جميع اللجان الانتخابية في موعدها الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام التاسعة مساءاً وإرسال رسالة طمأنه بانتظام أعمال الإنتخابات علي مدار اليوم الثاني والاخير  دون ورود أي شكاوي أو معوقات أمام الناخبين.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ناخب وناخبة) يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧ ) مركزاً انتخابياً يضم (٩٢٥ ) لجنة فرعية و ( ٨ ) لجان عامة، للمنافسة ما بين (٣٨ ) مرشحاً فردياً علي (١٩) مقعداً فردياً تحت قبة مجلس النواب ٢٠٢٥.

الشرقية محافظ الشرقية اللجنه العليا للانتخابات صناديق الإقتراع

