بيتيس وبلباو إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.. وخروج مفاجئ لخيتافي

حجز فريقا ريال بيتيس وأتلتيك بلباو مقعديهما في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تخطيا بصعوبة فريقي ريال مورسيا وأورينسي من أندية الدرجة الثالثة، فيما ودّع خيتافي البطولة عقب خسارته أمام بورغوس.

ونجح ريال بيتيس في التأهل بعد فوزه على ريال مورسيا بنتيجة 2-0، حيث سجل الكولومبي كوتشو هرنانديس الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 30، قبل أن يعزز الفريق الأندلسي تقدمه بهدف ثانٍ سجله دييغو بينيرو دل ألامو بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 85.

وفي مواجهة أخرى، انتزع أتلتيك بلباو بطاقة العبور إلى الدور التالي من ملعب أورينسي، عقب فوزه بنتيجة 1-0 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وسجل ميكل خاوريغيسار هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول (105+1)، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا.

وعلى الجانب الآخر، ودّع خيتافي البطولة من دور الـ32، بعدما فجر بورغوس، أحد أندية الدرجة الثانية، مفاجأة كبيرة بإقصائه عقب الفوز عليه بنتيجة 3-1. وكان خيتافي قد تقدم أولًا عبر أليكس سانكريس في الدقيقة 32، قبل أن يعود بورغوس بقوة مسجلًا ثلاثة أهداف عن طريق دافيد غونزاليس باييستيروس من ركلة جزاء في الدقيقة 45+4، ثم إينييغو كوردوبا الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 57 و73.

وشهدت منافسات كأس ملك إسبانيا استمرار مفاجآتها المعتادة، مع تأهل فرق عريقة بصعوبة وخروج أخرى مبكرًا أمام منافسين من درجات أدنى.