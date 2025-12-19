أحمد حسن: أنا ابن المنتخبات.. والحضري بريء

أكد أحمد حسن، مدير المنتخب الوطني الثاني، أنه يعتبر نفسه ابن المنتخبات الوطنية، ولهذا وافق على تولي منصب مدير المنتخب في بطولة كأس العرب.

وقال أحمد حسن خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: "الكابتن حلمي طولان يقدر يرد ويقول هل كان هناك تعاون بين الجهاز أم لا، والحمد لله خلال فترة الثلاثة أشهر كان هناك تعاون، واستفدت كثيرًا من العمل مع الكابتن حلمي طولان."

وأضاف: "أنا أعتبر نفسي ابن المنتخبات ومريت على كل المنتخبات، وتولي هذه المهمة كان رد جميل للمنتخب، وتاريخنا شاهد على ذلك، ولم يحدث أي تقصير مني، والحمد لله الكابتن حلمي طولان كان يراقب كل شيء ويتعاون معنا جميعًا."

وعن القرارات الفنية، قال حسن: "الكابتن حلمي طولان كان يشارك كل أعضاء الجهاز في اتخاذ القرارات، وحتى موقف عصام الحضري في ركلة الجزاء كان بأمره، لأنه كان قادرًا على إيصال التعليمات للاعبين بسبب صوته المرتفع".

وأكد أحمد حسن على التزام اللاعبين، قائلاً: "لا يحدث نهائيًا خروج أي لاعب من المعسكرات أو تأخره خارجها، وكل ما تردد عن الحضري غير صحيح، ونحن كنا ملتزمين بشكل كامل."

واختتم حسن: "أنا وعصام الحضري بنقوم بتصوير فيديوهات منذ سنوات، وما حدث من بعض الانتقادات كان سوء فهم أو استخدام لفيديو قديم كان لأغراض شخصية، مشيراً إلى أن عصام الحضري عنوان للاخلاص والتفاني في العمل".