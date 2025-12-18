قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

للمرة الأولى.. إجراء جراحة عظام متقدمة بمستشفى القرين بالشرقية لإصلاح تشوه بالقدم

مستشفى القرين
مستشفى القرين
أ ش أ

نجح الفريق الطبي بمستشفى القرين المركزي في إجراء جراحة عظام متقدمة لإصلاح تشوه شديد بإصبع الإبهام للقدم مصحوب بنسبة انحراف كبيرة، بما يمثل إضافة قوية لمنظومة العمليات الجراحية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية- في تصريح، اليوم /الخميس/- أن الحالة كانت تعاني من تشوه بإصبع الإبهام للقدم مع انحراف شديد، مما استدعى التدخل الجراحي المتقدم، حيث تم إجراء شق عظمي متقدم لعظام المشط، مع تصحيح التشوه وتثبيت العظام باستخدام مسمار ضاغط من الطرفين، وهي من الجراحات التي تتطلب مهارة عالية.

وقال إنه تم تنفيذ الجراحة للمرة الأولى داخل مستشفى القرين المركزي بإشراف الدكتور أحمد السيد عجوة رئيس قسم العظام، والدكتور عمار مصطفى المسيدي أخصائي العظام، والدكتور أحمد شعيب أخصائي التخدير بالمستشفى، بمشاركة هيئة التمريض بقسم العمليات، وفني الأشعة أحمد موسى، وتم تصحيح التشوه وتحقيق ثبات جيد للعظام، والحالة الآن مستقرة، وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف أطباء المستشفى لحين تماثلها للشفاء تماماً.

