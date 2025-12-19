قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عصام مرعي: دعم حسام حسن ضرورة قبل أمم أفريقيا

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود خلف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على أن الاستقرار والدعم المعنوي عنصران حاسمان لتحقيق نتائج إيجابية.

التفاف الجميع حول المدير الفني

وخلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» عبر شاشة قناة الزمالك، مع الإعلامي محمد أبو العلا، أوضح مرعي أن حسام حسن بحاجة إلى الشعور بمساندة الجميع داخل المنظومة الكروية، سواء من الجماهير أو الإعلام أو المسؤولين، حتى يتمكن من العمل في أجواء هادئة تساعده على تنفيذ أفكاره الفنية.

رفض جلد الذات قبل البطولة

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أهمية الابتعاد عن سياسة «جلد الذات» في هذه المرحلة، مؤكدًا أن النقد المبالغ فيه قد يؤثر سلبًا على اللاعبين والجهاز الفني. وشدد على أن التقييم الحقيقي لعمل حسام حسن يجب أن يكون بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، وليس قبلها.

ثبات التشكيل ورؤية فنية واضحة

وتطرق مرعي إلى الجوانب الفنية، موضحًا أن ثبات التشكيل يُعد عاملًا مهمًا في بناء منتخب قوي ومتماسك، خاصة مع اقتراب بطولة كبرى. 

وأضاف أن مواجهة المدارس الكروية المختلفة خلال البطولة ستكشف بشكل أوضح عن أفكار حسام حسن التدريبية وقدرته على إدارة المباريات.

إشادة بتألق محمود بنتايج

وفي سياق آخر، أشاد عصام مرعي بالمستوى اللافت الذي يقدمه المغربي محمود بنتايج، سواء مع منتخب بلاده أو مع نادي الزمالك. وأكد أن مساهمة بنتايج في تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العرب تعكس إمكانياته الكبيرة.

بنتايج مكسب للزمالك

واختتم مرعي تصريحاته بالتأكيد على أن بنتايج ظهر بشكل مميز منذ انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء، وقدم إضافات واضحة للفريق، ما يجعله أحد العناصر المهمة التي يعول عليها الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلعات الجماهير لتحقيق البطولات.


 

حسام حسن منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع ميدانيًا تطوير ورصف شارع فلسطين بزفتى.. أعمال إحلال وتجديد بطول 1 كم لتعزيز كفاءة الصرف بأحد أهم محاور المدينة

محافظ الغربية

انتظام التصويت.. محافظ الغربية يواصل متابعته الميدانية في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب داخل لجان مركز ومدينة السنطة

مكتبات مصر العامة

مائدة مستديرة بمكتبة مصر العامة لمناقشة رواية «ظل الدرفش» لمريم هرموش

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

