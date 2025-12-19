عصام مرعي: دعم حسام حسن ضرورة قبل أمم أفريقيا

أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود خلف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على أن الاستقرار والدعم المعنوي عنصران حاسمان لتحقيق نتائج إيجابية.

التفاف الجميع حول المدير الفني

وخلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» عبر شاشة قناة الزمالك، مع الإعلامي محمد أبو العلا، أوضح مرعي أن حسام حسن بحاجة إلى الشعور بمساندة الجميع داخل المنظومة الكروية، سواء من الجماهير أو الإعلام أو المسؤولين، حتى يتمكن من العمل في أجواء هادئة تساعده على تنفيذ أفكاره الفنية.

رفض جلد الذات قبل البطولة

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أهمية الابتعاد عن سياسة «جلد الذات» في هذه المرحلة، مؤكدًا أن النقد المبالغ فيه قد يؤثر سلبًا على اللاعبين والجهاز الفني. وشدد على أن التقييم الحقيقي لعمل حسام حسن يجب أن يكون بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، وليس قبلها.

ثبات التشكيل ورؤية فنية واضحة

وتطرق مرعي إلى الجوانب الفنية، موضحًا أن ثبات التشكيل يُعد عاملًا مهمًا في بناء منتخب قوي ومتماسك، خاصة مع اقتراب بطولة كبرى.

وأضاف أن مواجهة المدارس الكروية المختلفة خلال البطولة ستكشف بشكل أوضح عن أفكار حسام حسن التدريبية وقدرته على إدارة المباريات.

إشادة بتألق محمود بنتايج

وفي سياق آخر، أشاد عصام مرعي بالمستوى اللافت الذي يقدمه المغربي محمود بنتايج، سواء مع منتخب بلاده أو مع نادي الزمالك. وأكد أن مساهمة بنتايج في تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العرب تعكس إمكانياته الكبيرة.

بنتايج مكسب للزمالك

واختتم مرعي تصريحاته بالتأكيد على أن بنتايج ظهر بشكل مميز منذ انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء، وقدم إضافات واضحة للفريق، ما يجعله أحد العناصر المهمة التي يعول عليها الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلعات الجماهير لتحقيق البطولات.



