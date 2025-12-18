قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ

منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بكل قوة وتركيز لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب حاملا على عاتقه طموح الفوز باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة.

يدخل الفريق الوطني البطولة بعزيمة كبيرة وإصرار على إعادة المجد القاري إلى مصر معتمدا على مزيج من الخبرة والشباب وسط تجهيزات دقيقة يقودها العميد حسام حسن لضمان أفضل جاهزية لكل لاعب. 

كل مباراة في البطولة تمثل خطوة نحو تحقيق الهدف الكبير حيث يسعى الفراعنة لاستعراض قوتهم الهجومية والدفاعية وكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المصرية تضاف إلى سجلهم الحافل بالإنجازات.

استعدادا منتخب مصر 

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني حسام حسن استعداداته المكثفة في المغرب قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 حيث أجرى الفريق اليوم الخميس أول تدريباته في مدينة أغادير تحضيرًا لمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويأتي التدريب بعد فوز المنتخب الوطني على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الأخيرة على ستاد القاهرة والتي شكلت بروفة مثالية قبل الانتقال إلى المغرب لخوض البطولة التي تستمر حتى 18 يناير المقبل. 

عودة الرباعي الذهبي.. صلاح وتريزيجيه ومرموش وعادل يرفعون القوة الهجومية

وقد شهدت مواجهة نيجيريا غياب الرباعي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل الذين انضموا اليوم إلى المران ما يعزز قوة الهجوم ويمنح المنتخب دفعة كبيرة قبل انطلاق المباريات الرسمية.

ويسعي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للفوز باللقب الوحيد الغائب عن مسيرته مع الساحرة المستديرة بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية في النسخة الحالية التي لم ينل الفوز بها رغم نجاحه في قيادة الفراعنة للتأهل للمونديال مرتين 2018 بروسيا 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة زيمبابوي قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم 26 ديسمبر وختام الدور الأول بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر. 

وتعتبر مواجهة جنوب إفريقيا الأهم ضمن المجموعة الثانية في ظل المنافسة القوية على صدارة المجموعة والبحث عن اللقب الثامن في تاريخ مصر.

قائمة منتخب مصر 

وجاءت قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد وصلاح محسن وأسامة فيصل.

19 مباراة لحسام حسن مع المنتخب المصري 

وعلى صعيد الأداء تحت قيادة العميد حسام حسن كانت مباراة نيجيريا التاسعة عشرة التي يقود فيها الفريق محققة الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 لقاءات فيما تكبد الفريق خسارتين وديتين أمام كرواتيا وأوزبكستان وسجل لاعبو المنتخب 30 هدفًا واستقبلوا 12 هدفًا فقط مما يعكس توازن الأداء الدفاعي والهجومي تحت إشرافه.

الشناوي وشوبير وصبحي يتنافسون على حراسة المرمي

وكشف مصدر مطلع عن مفاجأة مثيرة قبل انطلاق البطولة حيث شهد مركز حراسة المرمى منافسة قوية بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي ما يجعل هوية الحارس الأساسي للمنتخب غير محسومة بعد وهو ما اعتبره مصدر الخبر تطورًا إيجابيًا يعكس ارتفاع مستوى الأداء داخل الفريق ويتيح لكل الحراس فرصة المشاركة بناءً على الجاهزية والأداء.

مع بداية تدريبات المغرب يسعى حسام حسن إلى تجهيز جميع اللاعبين للمباريات الرسمية والاستفادة من قوة الهجوم بعد انضمام الرباعي المؤثر مع الحفاظ على توازن الدفاع من خلال المنافسة الشديدة على مركز حراسة المرمى استعدادًا لتحقيق هدف المنتخب الأكبر وهو التتويج باللقب الثامن في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر حسام حسن زيمبابوي نيجيريا أمم إفريقيا

