الدفنة بالقاهرة.. خروج جثمان نيفين مندور من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية

غادرت منذ لحظات سيارة نقل الموتى من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية محملة بجثمان الراحلة متجهة إلى القاهرة، بعد أن أنهت أسرتها كافة الإجراءات القانونية وتسلمت الجثمان من المشرحة تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة عليه ودفنه.

وقد استقبلت أسرة الفنانة الراحلة اللحظات الأولى لخروج الجثمان بحزن عميق، حيث سيتجه الموكب إلى القاهرة لإقامة صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب من عمرو ابن العاص بمصر القديمة، على أن يوارى الثرى في مقابر عائلة الراحلة بمنطقة البساتين بحضور عدد من الفنانين وأفراد الأسرة والمقربين.

يُذكر أن نيڤين مندور رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء إثر اختناق نتيجة استنشاق الدخان المتصاعد من حريق محدود نشب داخل شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، وقد أثبتت الفحوصات الطبّية والنيابية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث قبل التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويها.