الوطنية للانتخابات: إعادة بين مرشحين في دائرة دير مواس بالمنيا
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

معالي "محلك سر".. مفاجأة مدوية في عودة بنتايك للزمالك| خاص

بنتايك ومعالي
بنتايك ومعالي
منتصر الرفاعي

في قلب الأحداث المتصاعدة داخل نادي الزمالك، تتشابك ملفات اللاعبين والمستحقات المالية لتشكل عقبة أمام إدارة النادي. 

يعيش الفريق حالة من الترقب والضغط النفسي والفني حيث كل خطوة وإجراء قد يحدد مسار الموسم. 

وفي هذا السياق يبرز الثنائي المغربي محمود بنتايج وعبد الحميد معالي حالة نموذجية للتوازن الدقيق بين مصالح اللاعبين والنادي بين الالتزام بالعقود والرغبة في الحصول على حقوق مستحقة ما يجعل متابعة ملف عودتهما للتدريبات خلال الأيام المقبلة مسألة شديدة الأهمية للفريق والجماهير على حد سواء.

موقف الثنائي محمود بنتايك وعبدالحميد معالي 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الثنائي المغربي محمود بنتايج وعبد الحميد معالي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فيما يتعلق بعودتهما إلى تدريبات النادي خلال الأيام المقبلة بعد الأنباء المتداولة حول تقديمهما إنذارا بفسخ العقد بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وأكد المصدر أن اللاعبين لا يزالان مرتبطين بعقودهما مع الزمالك ولم يتم فسخ أي عقد مشيرا إلى أن بنتايج يتواجد حاليا مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب على أن يعود بعد ذلك إلى مصر للاحتفال بعقد قرانه قبل الانضمام مجددًا إلى تدريبات الفريق.

أما معالي فهو متواجد في المغرب حاليا ووضعه مع النادي سليم تماما مما يجعل الحديث عن فسخ عقده سابقا لأوانه.

وأشار المصدر إلى أن عمر فرج هو اللاعب الوحيد الذي أنهى علاقته رسميا بالزمالك مؤكدا أن ما تردد عن لاعبين آخرين بخصوص فسخ العقود غير دقيق.

بنتايج والقسط الجديد من مستحقاته

كشف مصدر بالزمالك أن محمود بنتايج سينتظم في تدريبات الزمالك عقب حصوله على جزء جديد من مستحقاته المتأخرة لدي القلعة البيضاء والتي كانت تبلغ 75 ألف دولار قيمة القسط الثاني بما لا يسمح له بفسخ عقده مع النادي.

وقال المصدر أن بنتايج أبدي مرونة كبيرة ورغبة في أستكمال عقده مع الزمالك مطالبا بالوفاء بالتزاماته المالية خاصة أنه سيدخل عش الزوجية الأحد المقبل على نجلة اللواء أحمد سليمان عضو مجلس الادارة.

وأكد المصدر أن اللاعب ليس له الحق في تقديم إنذار بالفسخ قبل مرور شهرين كاملين من تاريخ حصوله على هذا الجزء من مستحقاته وما يزال نحو عشرة أيام متبقية قبل أن يصبح الإنذار قانونيا وبعد ذلك يمكن للاعب فسخ العقد من طرف واحد إذا لم يحصل على مستحقاته خلال 15 يوما إضافية.

وأضاف المصدر أن مشاركة بنتايج مع منتخب المغرب في كأس العرب أدت إلى غيابه عن مباراة الزمالك السابقة أمام كهرباء الإسماعيلية وكذلك من المتوقع أن يغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود والمقررة السبت المقبل ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.

عبد الحميد معالي: عقد طويل وفرصة محدودة

كان الزمالك قد تعاقد مع عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2025/26 قادما من نادي اتحاد طنجة المغربي. 

ويشغل معالي مركز الجناح الأيمن لكنه لم يحصل على فرص كبيرة للمشاركة، حيث خاض 8 مباريات فقط بمجموع 204 دقائق في بطولة الدوري دون تسجيل أي هدف أو صناعة مع تلقي بطاقة صفراء واحدة.

ويستمر عقد معالي مع الزمالك لمدة خمسة مواسم إلا أن اللاعب أبدى رغبته في فسخ العقد بعد أشهر قليلة من توقيعه وسط متابعة دقيقة من إدارة النادي لضمان حقوق الفريق والتفاوض على المستحقات المالية.

نادي الزمالك محمود بنتايك عبدالحميد معالي محمود بنتايج وعبد الحميد

