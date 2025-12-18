قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
اقتصاد

وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص، موضحًا أن شركاءنا من القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية العام المالى الماضى للاستثمار فى المستقبل.

أشار كجوك، فى المؤتمر السنوى الرابع «غذاء مصر» الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلي، بعنوان: «صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام»، إلى نمو قطاع الصناعة بقوة؛ ليقود مؤشرات النمو الاقتصادي فى مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة فى تحفيز الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار، انعكست فى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة.

أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير بأفكار ومبادرات تربط الحافز بالأداء، قائلاً: «شفت فى معرض فوود أفريكا ما يطمنا ويشجعنا على دعم مسار الشراكة مع شركات قطاع الصناعات الغذائية».

أكد كجوك، أننا نجحنا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وسنحافظ على ذلك لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحًا أن «التسهيلات الضريبية» هدفها التيسير والتبسيط وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة والشراكة واليقين. 

أضاف أننا سنكرر تجربتنا الناجحة مع المجتمع الضريبي بمعالجة المزيد مما طرحه شركاؤنا الدائمون من تحديات، قائلاً: «عاوزين نخفف الأعباء والالتزامات عن شركائنا.. حتى يكون لديهم قدرة أكبر على التوسع والمنافسة والنمو».

أكد أننا نعمل على تيسيرات فى الضريبة العقارية بنفس نهجنا: «تسهيل الأمور وتخفيف الأعباء»، وسنعلن مع وزير الاستثمار خلال أيام كل إجراءات حزمة التسهيلات الجمركية الهادفة للتيسير ودفع التجارة الخارجية.

قال كجوك: «إننى سعيد جدًا بتكرار لقاءاتي وحوارى مع عدد كبير من شركائنا المستثمرين فى مختلف المجالات»، مجددًا تأكيده أن المجموعة الوزارية الاقتصادية والحكومة تعمل فى فريق واحد وسنبذل المزيد من الجهد لتحفيز كل القطاعات الإنتاجية والاستثمار  الخاص.

