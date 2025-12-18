وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص، موضحًا أن شركاءنا من القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية العام المالى الماضى للاستثمار فى المستقبل.

أشار كجوك، فى المؤتمر السنوى الرابع «غذاء مصر» الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلي، بعنوان: «صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام»، إلى نمو قطاع الصناعة بقوة؛ ليقود مؤشرات النمو الاقتصادي فى مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة فى تحفيز الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار، انعكست فى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة.

أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير بأفكار ومبادرات تربط الحافز بالأداء، قائلاً: «شفت فى معرض فوود أفريكا ما يطمنا ويشجعنا على دعم مسار الشراكة مع شركات قطاع الصناعات الغذائية».

أكد كجوك، أننا نجحنا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وسنحافظ على ذلك لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحًا أن «التسهيلات الضريبية» هدفها التيسير والتبسيط وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة والشراكة واليقين.



أضاف أننا سنكرر تجربتنا الناجحة مع المجتمع الضريبي بمعالجة المزيد مما طرحه شركاؤنا الدائمون من تحديات، قائلاً: «عاوزين نخفف الأعباء والالتزامات عن شركائنا.. حتى يكون لديهم قدرة أكبر على التوسع والمنافسة والنمو».

أكد أننا نعمل على تيسيرات فى الضريبة العقارية بنفس نهجنا: «تسهيل الأمور وتخفيف الأعباء»، وسنعلن مع وزير الاستثمار خلال أيام كل إجراءات حزمة التسهيلات الجمركية الهادفة للتيسير ودفع التجارة الخارجية.

قال كجوك: «إننى سعيد جدًا بتكرار لقاءاتي وحوارى مع عدد كبير من شركائنا المستثمرين فى مختلف المجالات»، مجددًا تأكيده أن المجموعة الوزارية الاقتصادية والحكومة تعمل فى فريق واحد وسنبذل المزيد من الجهد لتحفيز كل القطاعات الإنتاجية والاستثمار الخاص.